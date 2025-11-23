Upcoming Movies: इन पांच फिल्मों से बॉक्स ऑफिस हिलाकर रख देखें अजय देवगन, यहां देखें पूरी लिस्ट

अजय देवगन

Ajay Devgn Upcoming Movies: बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इस फिल्म में अजय के साथ रकुल प्रीत सिंह और आर माधवन लीड रोल में हैं। बॉक्स ऑफिस पर भी ये मूवी शानदार कमाई कर रही है। तो चलिए जानते हैं अजय देवगन आने वाले वक्त में किन फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाले हैं। देखें पूरी लिस्ट...