अजय देवगन ने जिस फिल्म को किया रिजेक्ट, सलमान खान ने लपकी, मूवी ने तोड़ कई रिकॉर्ड

सलमान खान और अजय देवगन ने कई फिल्मों में साथ में काम किया है, लेकिन एक फिल्म थी जिसे अजय देवगन ने रिजेक्ट किया और फिर सलमान खान ने की। मूवी जब रिलीज हुई तो वो सुपरहिट निकली।

Sushmeeta SemwalFri, 15 Aug 2025 05:13 PM
1/8

सलमान खान और अजय देवगन

अजय देवगन ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने एक फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था जिससे सलमान खान की किस्मत ही बदल गई थी। सलमान स्टार बन गए थे।

2/8

तेरे नाम

हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वह है तेरे नाम जो सलमान खान की फिल्म थी। यह फिल्म ब्लॉकबस्टर थी।

3/8

सलमान के लिए खास हुई तेरे नाम

इस फिल्म से पहले सलमान की कई फिल्में फ्लॉप हो रही थी और जब यह रिलीज हुई तो ना सिर्फ मूवी ब्लॉकबस्टर थी बल्कि सलमान भी इसके बाद स्टार बन गए थे।

4/8

अजय ने की फिल्म रिजेक्ट

रिपोर्ट्स के मुताबिक अजय देवगन को फिल्म का ऑफर दिया था। लेकिन उन्होंने किसी वजह से फिल्म रिजेक्ट कर दी।

5/8

सलमान के साथ लगी फिल्म

इसके बाद सलमान के हाथ यह फिल्म लगी। फिल्म में सलमान के साथ भूमिका चावला लीड रोल में थीं।

6/8

सलमान का हेयर स्टाइल फेमस

फिल्म से सलमान का लुक और हेयरस्टाइल काफी हिट रहा था। कई फैंस ने उनके इस स्टाइल को कॉपी भी किया।

7/8

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो तेरे नाम ने 24 करोड़ की कमाई की थी। वहीं फिल्म का बजट 12 करोड़ था।

8/8

आईएमडीबी रेटिंग

सतीश कौशिक द्वारा डायरेक्ट तेरे नाम की आईएमडीबी रेटिंग 7.2 है।

