अजय देवगन ने जिस फिल्म को किया रिजेक्ट, सलमान खान ने लपकी, मूवी ने तोड़ कई रिकॉर्ड

अजय देवगन ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने एक फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था जिससे सलमान खान की किस्मत ही बदल गई थी। सलमान स्टार बन गए थे।
हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वह है तेरे नाम जो सलमान खान की फिल्म थी। यह फिल्म ब्लॉकबस्टर थी।
इस फिल्म से पहले सलमान की कई फिल्में फ्लॉप हो रही थी और जब यह रिलीज हुई तो ना सिर्फ मूवी ब्लॉकबस्टर थी बल्कि सलमान भी इसके बाद स्टार बन गए थे।
रिपोर्ट्स के मुताबिक अजय देवगन को फिल्म का ऑफर दिया था। लेकिन उन्होंने किसी वजह से फिल्म रिजेक्ट कर दी।
इसके बाद सलमान के हाथ यह फिल्म लगी। फिल्म में सलमान के साथ भूमिका चावला लीड रोल में थीं।
फिल्म से सलमान का लुक और हेयरस्टाइल काफी हिट रहा था। कई फैंस ने उनके इस स्टाइल को कॉपी भी किया।
फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो तेरे नाम ने 24 करोड़ की कमाई की थी। वहीं फिल्म का बजट 12 करोड़ था।
सतीश कौशिक द्वारा डायरेक्ट तेरे नाम की आईएमडीबी रेटिंग 7.2 है।