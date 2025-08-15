अजय देवगन ने जिस फिल्म को किया रिजेक्ट, सलमान खान ने लपकी, मूवी ने तोड़ कई रिकॉर्ड

सलमान खान और अजय देवगन

अजय देवगन ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने एक फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था जिससे सलमान खान की किस्मत ही बदल गई थी। सलमान स्टार बन गए थे।