फूल और कांटे और दिलवाले; आपको पता है अजय देवगन के सिवाय दोनों के चार्टबस्टर गानों में क्या कॉमन है?

कौन सी फिल्म आपकी फेवरिट?

अजय देवगन की फिल्म फूल और कांटे और दिलवाले दोनों फिल्में सुपरहिट थीं। इन फिल्मों के गाने भी चार्टबस्टर थे। अगर 90 के दशक के लोगों से पूछा जाए कि किस फिल्म के गाने ज्यादा पसंद थे तो थोड़े सोच में पड़ जाएंगे। हालांकि लंबे समय तक चलने वाले गानों के मामले में दिलवाले जीत सकती है। प्रेमी, आशिक, आवारा... जो तुम्हें चाहे उसको सताना, इन गानों में क्या कॉमन है आपको पता है? जानते हैं फिल्मी गानों से जुड़ी इंट्रेस्टिंग बातें।