भारत में इस दिन रिलीज हो रही डोरेमोन द मूवी, अजय देवगन की दृश्यम 3 से होगी टक्कर

दृश्यम का लास्ट पार्ट

अजय देवगन की दृश्यम 3 भी इसी साल 2 अक्टूबर को रिलीज की जा सकती है। इस बार दर्शकों को विजय सलगांवकर के जीवन का सबसे ज्यादा सस्पेंस वाला चैप्टर देखने को मिलेगा। हाल ही में मलयालम भाषा में दृश्यम का पार्ट 3 रिलीज किया गया था।