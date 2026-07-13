अजय देवगन के करियर की बेस्ट 10 फिल्में, 8.2 रेटिंग वाली इस फिल्म ने मचाया था गदर, अमर हो गए ये किरदार

द लीजेंड ऑफ भगत सिंह

द लीजेंड ऑफ भगत सिंह अजय देवगन ने भगत सिंह का किरदार निभाते हुए ये फिल्म की थी। साल 2002 में आई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बेशक कमाई का धमाका नहीं किया था, लेकिन क्रिटिक्स ने इसे पसंद किया था। IMDB पर इसे 8.3 की रेटिंग मिली हुई है।