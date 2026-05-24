Cannes 2026 से ऐश्वर्या राय की कातिलाना तस्वीरें, बॉस लेडी लुक में नजर आईं बच्चन परिवार की बहू

Cannes 2026 में ऐश्वर्या की दिलकश अदाएं

Cannes 2026 Aishwarya Rai Look: बच्चन परिवार की बहूरानी ऐश्वर्या राय का कान फिल्म फेस्टिवल 2026 से नया लुक सामने आ गया है। ऐश्वर्या राय रेड कार्पेट पर बॉस लेडी अवतार में नजर आईं। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें जंगल की आग जैसे वायरल हो चुकी हैं और कमेंट सेक्शन में फैंस तारीफों के पुल बांधते नहीं थक रहे।