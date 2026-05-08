ऐश्वर्या राय की वो को-स्टार जिसने टीवी पर निभाया आईकॉनिक रोल, छोड़ दी एक्टिंग, एक एपिसोड की 1.50 लाख थी फीस

किया था माधवी का रोल

मूवी में, ऐश्वर्या राय ने जोधा का रोल किया था, जबकि ऋतिक रोशन अकबर के रोल में दिखे थे। दिशा वकानी भी आशुतोष गोवारिकर की फिल्म का हिस्सा थीं। उन्होंने जोधा की साथी माधवी का रोल किया था, जो राजकुमारी के अकबर से शादी करने के बाद उनके साथ मुगलों के राज्य में चली गई थी।