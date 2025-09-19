इन एक्ट्रेस ने निभाया रानी का किरदार, ना सिर्फ हुई खूबसूरती की तारीफ बल्कि करोड़ों में भी की कमाई

बॉलीवुड में कई बार एक्ट्रेसेस ने रानी का किरदार निभाया है। रानी के किरदार में ना सिर्फ एक्ट्रेसेस ने दर्शकों का दिल जीता बल्कि बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों ने जबरदस्त कमाई भी की।
ऐश्वर्या राय बच्चन ने फिल्म जोधा अकबर में जोधा बाई का किरदार निभाया था।
दीपिका पादुकोण ने फिल्म पद्मावत में रानी पद्मावत का किरदार निभाया था जिनकी खूबसूरती के काफी चर्चा थे।
कंगना रनौत ने फिल्म मणिकर्णिका में रानी लक्ष्मीबाई का किरदार निभाया था। कंगना को इस किरदार में काफी पसंद किया गया था।
कृति सेनन ने फिल्म पानीपत में पार्वती बाई का किरदार निभाया था।
प्रियंका चोपड़ा ने फिल्म बाजीराव मस्तानी में रानी काशीबाई का किरदार निभाया था जिसे क्रिटिकली काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था।
बाजीराव मस्तानी में ही दीपिका पादुकोण ने रानी मस्तानी का किरदार निभाया था।
अनुष्का शेट्टी ने फिल्म बाहुबली में रानी देवसेना का किरदार निभाया था। देवसेना का बेबाक अंदाज सबको पसंद आया था।
रश्मिका मंदाना ने फिल्म छावा में महारानी येसूभाई का किरदार निभाया था।