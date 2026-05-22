Cannes 2026: ऐश्वर्या राय बच्चन का पहला लुक आया सामने, रेड कार्पेट पर ब्लू गाउन में छाईं 'कान क्वीन'

ऐश्वर्या राय बच्चन का कान फिल्म फेस्टिवल में इंतजार कर रहे है फैंस को एक्ट्रेस का पहला रेड कार्पेट लुक देखने को मिल गया है।
सोशल मीडिया पर ऐश्वर्या राय की कान फिल्म फेस्टिवल 2026 की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। फैंस ऐश्वर्या को रेड कार्पेट पर देख काफी खुश हैं।
ऐश्वर्या राय ने रेड कार्पेट पर डीप नेकालाइन रॉयल ब्लू कलर का मर्मेड गाउन पहना। गाउन के शोल्डर पर पंखों जैसी नक्काशी देखने को मिली।
ऐश्वर्या राय ने गाउन के साथ एक लंबा स्टोल कैरी किया। इसकी के साथ उन्होंने सैफायर नेकलेस और अंगूठियां पहनीं। ऐश्वर्या राय ने अपने बालों को खुला रखा।
ऐश्वर्या राय का गाउन डिजाइनर अमित अग्रवाल ने तैयार किया है। वहीं, एक्ट्रेस को स्टाइल किया है मोहित राय ने।
रेड कार्पेट पर ऐश्वर्या राय पैप्स के लिए पोज करती नजर आईं। उन्होंने पैप्स को फ्लाइंग किस भी दी। ऐश्वर्या का लुक सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।
ऐश्वर्या राय के वीडियो पर बहुत सारे यूजर्स ने हार्ट और फायर इमोजी बनाकर रिएक्ट किया। एक यूजर ने लिखा- कान क्वीन वापस आ गई है। एक दूसरे यूजर ने लिखा- ऐश्वर्या ही असली क्वीन हैं। एक ने लिखा- ऐश्वर्या के बिना कान फिल्म फेस्टिवल अधूरा रह जाता।