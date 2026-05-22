Cannes 2026: ऐश्वर्या राय बच्चन का पहला लुक आया सामने, रेड कार्पेट पर ब्लू गाउन में छाईं 'कान क्वीन'

क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स

ऐश्वर्या राय के वीडियो पर बहुत सारे यूजर्स ने हार्ट और फायर इमोजी बनाकर रिएक्ट किया। एक यूजर ने लिखा- कान क्वीन वापस आ गई है। एक दूसरे यूजर ने लिखा- ऐश्वर्या ही असली क्वीन हैं। एक ने लिखा- ऐश्वर्या के बिना कान फिल्म फेस्टिवल अधूरा रह जाता।