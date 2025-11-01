ऐश्वर्या राय ने इन 5 हॉलीवुड फिल्मों में किया काम, चेक करें लिस्ट

द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेज

साल 2006 में रिलीज हुई फिल्म द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेज को पॉल मायेडा बर्गेस ने डायरेक्ट किया था। पॉल मायेडा बर्गेस एक अमेरिकी स्क्रीनराइटर और डायरेक्टर हैं। फिल्म में ऐश्वर्या राय ने तिलो का किरदार निभाया था। फिल्म में अनुपम खेर भी नजर आई थीं। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 5.5 है।