Hindi Newsफोटोमनोरंजनऐश्वर्या राय ने इन 5 हॉलीवुड फिल्मों में किया काम, चेक करें लिस्ट

ऐश्वर्या राय ने इन 5 हॉलीवुड फिल्मों में किया काम, चेक करें लिस्ट

Aishwarya Rai Hollywood Films: ऐश्वर्या राय बॉलीवुड का एक बड़ा नाम हैं। उनकी गिनती फिल्मी जगत की सबसे बेहतरीन हिरोइनों में होती हैं। आज हम आपको ऐश्वर्या राय बच्चन की हॉलीवुड फिल्मों के नाम बता रहे हैं। 

Harshita PandeySat, 1 Nov 2025 12:09 PM
1/7

ऐश्वर्या राय बच्चन

ऐश्वर्या राय बच्चन इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन हिरोइनों में से एक हैं। उन्होंने न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि हॉलीवुड फिल्मों में भी नाम कमाया। आइए जानते हैं ऐश्वर्या राय की हॉलीवुड फिल्मों के नाम।

2/7

ऐश्वर्या राय की 5 हॉलीवुड फिल्में

आज यानी 01 नवंबर को ऐश्वर्या राय बच्चन अपना जन्मदिन मना रही हैं। ऐश्वर्या राय ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैंआज हम आपको ऐश्वर्या राय की 5 हॉलीवुड फिल्मों और उनकी आईएमडीबी रेटिंग के नाम बता रहे हैं।

3/7

द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेज

साल 2006 में रिलीज हुई फिल्म द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेज को पॉल मायेडा बर्गेस ने डायरेक्ट किया था। पॉल मायेडा बर्गेस एक अमेरिकी स्क्रीनराइटर और डायरेक्टर हैं। फिल्म में ऐश्वर्या राय ने तिलो का किरदार निभाया था। फिल्म में अनुपम खेर भी नजर आई थीं। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 5.5 है।

4/7

द लास्ट लीजन

साल 2007 में आई द लास्ट लीजन एक ऐतिहासिक एक्शन एडवेंचर फिल्म है। इस फिल्म को डौग लेफ्लर ने डायरेक्ट किया है। डग लेफलर एक अमेरिकी डायरेक्टर, स्क्रीनराइटर और प्रोड्यूसर हैं। फिल्म में ऐश्वर्या राय ने मीरा का किरदार निभाया था। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 5.4 है।

5/7

ब्राइड एंड प्रेजुडिस

ब्राइड एंड प्रेजुडिस साल 2004 में आई एक रोमांटिक कॉमेडी-ड्रामा फिल्म है। फिल्म को गुरिंदर चड्ढा ने डायरेक्ट किया है। गुरिंदर भारतीय मूल की एक ब्रिटिश डायरेक्टर हैं। फिल्म में ऐश्वर्या राय बच्चन ने ललिता बख्शी का किरदार निभाया था। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.2 है।

6/7

द पिंक पैंथर 2

द पिंक पैंथर 2 एक अमेरिकी कॉमेडी-मिस्ट्री फिल्म है। यह फिल्म साल 2006 में रिलीज हुई थी। फिल्म को हेराल्ड ज्वार्ट ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में ऐश्वर्या राय सोनिया की भूमिका में नजर आई थीं। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 5.6 है।

7/7

प्रोवोक्ड

प्रोवोक्ड एक एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। फिल्म किरनजीत अहलूवालिया की कहानी पर आधारित है। फिल्म में ऐश्वर्या ने किरनजीत अहलूवालिया का किरदार निभाया है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.4 है।

