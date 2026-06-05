अभिषेक बच्चन-ऐश्वर्या राय ने इन 8 फिल्मों में किया काम, जानें- किसने बॉक्स ऑफिस पर तोड़ा रिकॉर्ड

ढ़ाई अक्षर प्रेम के

अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय ने पहली बार 'ढ़ाई अक्षर प्रेम के' में एक साथ काम किया था। ये एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी को IMDb पर 3.6 रेटिंग मिली है। 2000 में रिलीज हुई अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की फिल्म 'ढाई अक्षर प्रेम के' ने दुनिया भर में लगभग 13.73 करोड़ रुपये का कुल कारोबार किया था। भारत में नेट कलेक्शन लगभग 8.17 करोड़ था। राज कंवर द्वारा निर्देशित इस फिल्म का बजट लगभग 7.5 करोड़ रुपये था।