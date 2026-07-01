अहमद खान ने बताया वेलकम टू द जंगल का बजट, बताया 75 शिफ्ट में हुई शूटिंग

फिल्म से अब हो रहा है प्रॉफिट

अहमद ने टाइम्स नाउ से बात करते हुए कहा, 'वेलकम टू द जंगल कास्टस एक्शन सॉन्ग्स और सबके साथ मिलाकर मैंने 115-120 करोड़ क्रॉस नहीं किए हैं या 125 करोड़। आप इंट्रेस्ट मनी भी काउंट करते हैं। मैंने बजट नहीं क्रॉस किया है और वो डिजिटल, सैटेलाइट, म्यूजिक और ओवरसीस राइट्स से रिकवर किया गया है। अब जो भी फिल्म कमा रही है वो अतिरिक्त कमाई है। इसका उन्हें पूरा फायदा मिल रहा है।'