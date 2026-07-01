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अहमद खान ने बताया वेलकम टू द जंगल का बजट, बताया 75 शिफ्ट में हुई शूटिंग

फिल्म वेलकम टू द जंगल के डायरेक्टर अहमद खान ने बताया कि मूवी का बजट कितना है और कितनी शिफ्ट में मूवी की शूटिंग खत्म हुई है।

Sushmeeta SemwalJul 01, 2026 12:54 am IST
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वेलकम टू द जंगल

वेलकम टू द जंगल अक्षय कुमार की हॉरर कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म में 30 से ज्यादा एक्टर्स हैं और मूवी को अहमद खान ने डायरेक्ट किया है। अहमद खान ने अब फिल्म के बजट को लेकर खुलासा किया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि फिल्म कितनी शिफ्ट में शूट हुई थी।

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फिल्म से अब हो रहा है प्रॉफिट

अहमद ने टाइम्स नाउ से बात करते हुए कहा, 'वेलकम टू द जंगल कास्टस एक्शन सॉन्ग्स और सबके साथ मिलाकर मैंने 115-120 करोड़ क्रॉस नहीं किए हैं या 125 करोड़। आप इंट्रेस्ट मनी भी काउंट करते हैं। मैंने बजट नहीं क्रॉस किया है और वो डिजिटल, सैटेलाइट, म्यूजिक और ओवरसीस राइट्स से रिकवर किया गया है। अब जो भी फिल्म कमा रही है वो अतिरिक्त कमाई है। इसका उन्हें पूरा फायदा मिल रहा है।'

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76 शिफ्ट में होती थी शूटिंग

वहीं अहमद ने बॉलीवुड हंगामा से बात करते हुए बताया था कि इस फिल्म की शूटिंग 75 शिफ्ट में हुई थी। वहीं हर शिफ्ट 8 घंटे लंबी होती थी। अहमद ने आगे कहा कि फिल्म की मेकिंग कॉस्ट उन्होंने रिकवर कर लिया है डिजिटल और सॉन्ग राइट्स के जरिए और अब फिल्म जो बॉक्स ऑफिस से कमा रही है वो सीधा प्रॉफिट है।

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बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

वेलकम टू द जंगल के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट की बात करें तो मूवी ने भारत में ग्रॉस 94.54 करोड़ की कमाई कर ली है।

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फिल्म की स्टार कास्ट

फिल्म में अक्षय के अलावा सुनील शेट्टी, परेश रावल, जैकी श्रॉफ, रवीना टंडन, जैकलीन फर्नांडिस, दिशा पाटनी, अरशद वारसी, परेश रावल, तुषार कपूर, राजपाल यादव, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, श्रेयस तलपड़े समेत कई स्टार्स हैं।

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फिल्म हुई थी पोस्टपोन

बता दें कि पहले यह फिल्म क्रिसमस 2024 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिर इसके शूटिंग शेड्यूल और वीएफएक्स काम की वजह से इसकी रिलीज डेट पोस्टपोन कर दी गई। इसके बाद फिल्म 26 जून 2026 को रिलीज हुई।

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वेलकम फ्रेंचाइजी का यह तीसरा पार्ट

वेलकम के अब तक के सभी पार्ट में नाना पाटेकर और अनिल कपूर अहम किरदार में थे। लेकिन तीसरे पार्ट में दोनों के ना होने पर अक्षय ने कहा था कि वे भी परिवार का हिस्सा हैं और वेलकम एक पूरी फैमिली फिल्म है। अगर इसका चौथा पार्ट बना तो उसमें जरूर नाना और अनिल होंगे।

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100 करोड़ से ज्यादा वर्ल्डवाइड कमाई

वेलकम टू द जंगल ने वहीं वर्ल्डवाइड तो 4 दिन में 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। हो सकता है कि इस वीकेंड पर फिल्म 200 करोड़ तक की कमाई कर लेगी।

WELCOME TO THE JUNGLE Akshay Kumar
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