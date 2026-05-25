जब हीरो बन गया कहानी का मुख्य विलेन, बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रहीं ये फिल्में

बॉलीवुड फिल्मों में हीरो की परिभाषा वक्त के साथ बदलती रही है। पुरानी फिल्मों में हीरो एक भला आदमी होता था। फिर सलीम-जावेद के दौर में हीरो वो शख्स हो गया जो सिस्टम और गलत के खिलाफ आवाज उठाना जानता है। वक्त और बदला और फिर बॉलीवुड के हीरो की एक नई परिभाषा गढ़ी गई। एक ऐसा शख्स जो गलत तो है, लेकिन उसके पास उस गलत को करने की जो वजह है, वो सही है। तो चलिए जानते हैं आज कुछ ऐसी ही फिल्मों के बारे में, जिनका विलेन ही असल में कहानी का हीरो था।
लिस्ट में पहला नाम है साल 1993 में आई फिल्म 'बाजीगर' का। इस फिल्म में सुपरस्टार शाहरुख खान ने एक ऐसे शख्स का किरदार निभाया था जो एक खास रईस परिवार के लोगों को चुन-चुनकर मारता है।
यह फिल्म भी साल 1993 में ही आई थी। इसमें भी शाहरुख खान निगेटिव अवतार में नजर आए थे। फिल्म में उनका किरदार एक ऑब्सेसिव स्टॉकर का था। फिल्म में शाहरुख की एक्टिंग ने हर किसी को अपना मुरीद बना दिया था।
शाहरुख खान को निगेटिव अवतार में देखकर फैंस कभी निराश नहीं हुए। साल 2017 में आई रईस में भी उनका किरदार निगेटिव है, लेकिन जो वह करता है, उसके लिए उसके पास अपनी ठोस वजहें हैं।
जब फिल्म धूम में जॉन अब्राहम निगेटिव अवतार में नजर आए तो पुलिस का रोल करने वाले अभिषेक बच्चन से ज्यादा लोगों को जॉन का कूल विलेन वाला किरदार ज्यादा पसंद आया।
रणबीर कपूर को दर्शकों ने पहली बार इतने ब्रूटल और वॉयलेंट अवतार में देखा। संदीप रेड्डी वांगा के निर्देशन में बनी यह फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट रही थी। फिल्म के एक्शन सीक्वेंस आज भी लोगों को याद हैं।
जॉन अब्राहम की जगह पार्ट-2 में मेकर्स ने ऋतिक रोशन को विलेन लिया। इतना हैंडसम और कूल विलेन देखकर क्या लड़के और क्या लड़कियां, सभी दीवाने हो गए। साथ ही कहानी में उसके पास ऐसा करने की ठोस वजह भी थी।
साल 1990 के बाद जब 2012 में लगभग उसी कहानी के साथ ऋतिक रोशन की अग्नीपथ बनी तो लोग हैरान थे। अमिताभ बच्चन वाली अग्नीपथ में वो भी एक अच्छे शख्स होते हैं जो बदले के लिए बुराई की राह पर चल पड़ते हैं, और 2012 वाली अग्नीपथ में ऋतिक भी उसी अवतार में नजर आए। लोगों ने इस फिल्म को खूब पसंद किया।