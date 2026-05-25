जब हीरो बन गया कहानी का मुख्य विलेन, बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रहीं ये फिल्में

जब विलेन बना कहानी का असली हीरो

बॉलीवुड फिल्मों में हीरो की परिभाषा वक्त के साथ बदलती रही है। पुरानी फिल्मों में हीरो एक भला आदमी होता था। फिर सलीम-जावेद के दौर में हीरो वो शख्स हो गया जो सिस्टम और गलत के खिलाफ आवाज उठाना जानता है। वक्त और बदला और फिर बॉलीवुड के हीरो की एक नई परिभाषा गढ़ी गई। एक ऐसा शख्स जो गलत तो है, लेकिन उसके पास उस गलत को करने की जो वजह है, वो सही है। तो चलिए जानते हैं आज कुछ ऐसी ही फिल्मों के बारे में, जिनका विलेन ही असल में कहानी का हीरो था।