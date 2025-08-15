After War and Coolie Release IMDb most anticipated films shows Sidharth Malhotra Jahnvi Kapoor Param Sundari full list फैंस को इन फिल्मों का बेसब्री से इंतजार, पहले नंबर पर संजय दत्त की मूवी
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोमनोरंजनफैंस को इन फिल्मों का बेसब्री से इंतजार, पहले नंबर पर संजय दत्त की मूवी

फैंस को इन फिल्मों का बेसब्री से इंतजार, पहले नंबर पर संजय दत्त की मूवी

वॉर और कुली की रिलीज के बाद अब फैंस को किन फिल्मों और शोज का बेसब्री से इंतजार है इसकी एक लिस्ट आईएमडीबी ने जारी की है। इस लिस्ट में सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की फिल्म परम सुंदरी का नाम शामिल है। 

Harshita PandeyFri, 15 Aug 2025 01:01 PM
1/11

इन फिल्मों का फैंस को बेसब्री से इंतजार

आईएमडीबी ने उन फिल्मों और शोज की लिस्ट जारी की है जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार है। इस लिस्ट में सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की फिल्म परम सुंदरी का नाम भी शामिल है। देखें बाकी फिल्मों और शोज के नाम।

2/11

बागी 4

लिस्ट में पहले नंबर 1 पर टाइगर श्रॉफ, संजय दत्त और सोनम बाजवा की फिल्म बागी 4 है। फिल्म 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

3/11

दे कॉल मी ओजी

लिस्ट में दूसरे नंबर पर पवन कल्याण और इमरान हाशमी की फिल्म दे कॉल मी ओजी है। फिल्म 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

4/11

परम सुंदरी

लिस्ट में तीसरे नंबर पर सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की फिल्म परम सुंदरी है। फिल्म 29 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

5/11

मिराय

लिस्ट में चौथे नंबर पर तेलगु भाषा की फिल्म मिराय है। यह एक साइंस फिक्शन फिल्म है जो 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

6/11

जॉली एलएलबी 3

लिस्ट में 5वें नंबर पर अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म जॉली एलएलबी 3 है। फिल्म 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

7/11

निशानची

लिस्ट में छठे नंबर पर डायरेक्टर अनुराग कश्यप की फिल्म निशानची है। फिल्म 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

8/11

लोख- चैप्टर 1: चंद्रा

लिस्ट में 7वें नंबर पर मलायालम भाषा की सुपरहीरो फिल्म लोख-चैप्टर 1: चंद्रा है। फिल्म 28 अगस्त को रिलीज होगी।

9/11

कांता

लिस्ट में 8वें नंबर पर पीरियॉडिक ड्रामा की फिल्म कांता है। फिल्म 12 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

10/11

कांतारा चैप्टर 1

लिस्ट में 9वें नंबर पर ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 है। फिल्म 2 अक्तूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

11/11

मास जठारा

लिस्ट में 10वें नंबर पर तेलगु भाषा की फिल्म मास जठारा है। फिल्म 27 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

IMDb