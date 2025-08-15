फैंस को इन फिल्मों का बेसब्री से इंतजार, पहले नंबर पर संजय दत्त की मूवी

आईएमडीबी ने उन फिल्मों और शोज की लिस्ट जारी की है जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार है। इस लिस्ट में सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की फिल्म परम सुंदरी का नाम भी शामिल है। देखें बाकी फिल्मों और शोज के नाम।
लिस्ट में पहले नंबर 1 पर टाइगर श्रॉफ, संजय दत्त और सोनम बाजवा की फिल्म बागी 4 है। फिल्म 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
लिस्ट में दूसरे नंबर पर पवन कल्याण और इमरान हाशमी की फिल्म दे कॉल मी ओजी है। फिल्म 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
लिस्ट में तीसरे नंबर पर सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की फिल्म परम सुंदरी है। फिल्म 29 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
लिस्ट में चौथे नंबर पर तेलगु भाषा की फिल्म मिराय है। यह एक साइंस फिक्शन फिल्म है जो 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
लिस्ट में 5वें नंबर पर अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म जॉली एलएलबी 3 है। फिल्म 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
लिस्ट में छठे नंबर पर डायरेक्टर अनुराग कश्यप की फिल्म निशानची है। फिल्म 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
लिस्ट में 7वें नंबर पर मलायालम भाषा की सुपरहीरो फिल्म लोख-चैप्टर 1: चंद्रा है। फिल्म 28 अगस्त को रिलीज होगी।
लिस्ट में 8वें नंबर पर पीरियॉडिक ड्रामा की फिल्म कांता है। फिल्म 12 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
लिस्ट में 9वें नंबर पर ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 है। फिल्म 2 अक्तूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
लिस्ट में 10वें नंबर पर तेलगु भाषा की फिल्म मास जठारा है। फिल्म 27 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।