जावेद अख्तर से अलग होकर सलीम खान ने लिखी इन फ्लॉप फिल्मों की कहानी, बेटे सलमान-अमिताभ ने भी किया काम

जून 1982 में सलीम खान और जावेद अख्तर की जोड़ी टूट गई थी। इस जोड़ी के टूटने के बाद सलीम खान का राइटर के तौर पर करियर डूबता गया। उन्होंने इन फ्लॉप फिल्मों की कहानी लिखी।
सलीम-जावेद की जोड़ी टूटने के बाद सलीम खान ने 1986 में आई फिल्म अंगारे की स्क्रिप्ट और डायलॉग लिखे थे। इस फिल्म में राजेश खन्ना, स्मिता पाटिल और राज बब्बर लीड रोल में थे। डेढ़ करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी।
सलीम खान ने अमिताभ बच्चन के करियर की बड़ी फ्लॉप फिल्म तूफान की कहानी भी लिखी थी। इस में ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया जैसे एक्टर्स थे। ये फिल्म फ्लॉप रही।
1990 में आई फिल्म जुर्म में विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री लीड रोल में नजर आए थे। इस फिल्म की कहानी सलीम खान ने लिखी थी। 1.70 करोड़ में बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप थी।
1991 में आई अमिताभ बच्चन, जैकी श्रॉफ, अमृता सिंह जैसे एक्टर्स की फिल्म अकेला बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी। सलीम खान की लिखी हुई कहानी अमिताभ के करियर के लिए बड़ी फ्लॉप साबित हुई। इस फिल्म के बुरे रिस्पोंस का असर अमिताभ के करियर पर भी दिखा।
मस्त कलंदर 1991 सलीम खान की लिखी हुई एक और फिल्म आई मस्त कलंदर। इस फिल्म में धर्मेंद्र, शम्मी कपूर, डिंपल कपाड़िया ने काम किया था। बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म बुरी तरह से पिट गई थी।
1996 में सलीम खान ने अपने बेटे सलमान खान और एक्टर राहुल रॉय के लिए फिल्म मझधार की कहानी लिखी थी। फिल्म में मनीषा कोइराला लीड रोल में थीं। लेकिन ये फिल्म भी बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई।
दिल तेरा दीवाना 1996 में आई सैफ अली खान और ट्विंकल खन्ना की फिल्म दिल तेरा दीवाना रिलीज हुई थी । इस फिल्म की कहानी सलीम खान ने लिखी थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई।