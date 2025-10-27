जावेद अख्तर से अलग होकर सलीम खान ने लिखी इन फ्लॉप फिल्मों की कहानी, बेटे सलमान-अमिताभ ने भी किया काम

अकेला

1991 में आई अमिताभ बच्चन, जैकी श्रॉफ, अमृता सिंह जैसे एक्टर्स की फिल्म अकेला बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी। सलीम खान की लिखी हुई कहानी अमिताभ के करियर के लिए बड़ी फ्लॉप साबित हुई। इस फिल्म के बुरे रिस्पोंस का असर अमिताभ के करियर पर भी दिखा।