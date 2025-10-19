राजेश खन्ना के बाद शशि कपूर ने भी ठुकरा दी थी मनोज कुमार की ये आइकोनिक फिल्म, ये थी बड़ी वजह

'भारत कुमार' के नाम से मशहूर

'भारत कुमार' के नाम से फेमस मनोज कुमार शानदार एक्टर होने के साथ ही मनोज एक सफल डायरेक्टर भी रहे। अपने करियर में मनोज ने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। उनकी कई आइकोनिक फिल्में ऐसी हैं, जिन्हें आज भी काफी पसंद किया जाता है।