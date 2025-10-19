राजेश खन्ना के बाद शशि कपूर ने भी ठुकरा दी थी मनोज कुमार की ये आइकोनिक फिल्म, ये थी बड़ी वजह

हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार अपने जमाने के सुपरस्टार रहे हैं। अपने करियर में मनोज ने वो जगह हासिल की, जिसे पाना हर किसी के बस की बात नहीं।
आज भले ही मनोज कुमार इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन अपनी आइकोनिक फिल्मों और दमदार एक्टिंग की वजह से वो हमेशा ही अपने चाहने वालों के दिलों में जिंदा रहेंगे।
'भारत कुमार' के नाम से फेमस मनोज कुमार शानदार एक्टर होने के साथ ही मनोज एक सफल डायरेक्टर भी रहे। अपने करियर में मनोज ने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। उनकी कई आइकोनिक फिल्में ऐसी हैं, जिन्हें आज भी काफी पसंद किया जाता है।
मनोज की एक ऐसी ही आइकोनिक फिल्म थी 'उपकार'। साल 1967 में रिलीज हुई फिल्म 'उपकार' में मनोज कुमार लीड रोल में तो थे ही, साथ ही वो इसके डायरेक्टर भी थे।
शायद आपको ये बात पता न हो कि फिल्म 'उपकार' का विषय मनोज कुमार को खुद देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ये फिल्म अपने आप में एक शानदार मूवी थी।
क्या आप जानते हैं 'उपकार' में मनोज ने एक नहीं बल्कि दो सुपरस्टार को काम करने का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने इसे करने से मना कर दिया। ये दोनों कोई और नहीं बल्कि, बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना और शशि कपूर थे।
राजेश खन्ना द्वारा फिल्म ठुकराए जाने के बाद, मनोज कुमार ने शशि कपूर से संपर्क किया। लेकिन शशि फिल्म में निगेटिव रोल प्ले नहीं करना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने मना कर दिया।
शशि कपूर के मना करने के बाद मनोज की आइकोनिक फिल्म 'उपकार' में उस रोल के लिए प्रेम चोपड़ा को चुना। प्रेम इस फिल्म के बाद काफी हिट हो गए थे।
बता दें कि साल 1967 में आई फिल्म 'उपकार' का कुल बजट लगभग 35 लाख था। वहीं, इसने बॉक्स ऑफिस पर 1.75 करोड़ कमाए थे, जिससे यह एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस फिल्म को IMDb पर 7.6 रेटिंग मिली है।