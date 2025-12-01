राजेश खन्ना के निधन के बाद उनके घर में मिले थे 64 बंद सूटकेस, खुलते ही लोग हो गए थे हैरान

Hindustan Hindi News
60 और 70 के दशक में बॉक्स ऑफिस पर राजेश खन्ना का राज चलता था। राजेश खन्ना की लाइफ में एक वक्त ऐसा भी आया जब वो पूरी तरह से अकेले पड़ गए थे।

Priti KushwahaMon, 1 Dec 2025 03:58 PM
राजेश खन्ना

बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना अपने जमाने के उन एक्टर्स में से थे, जिनकी एक झलक देख लाखों-करोड़ों लड़कियां अपना दिल हार बैठती थीं। अपने करियर में राजेश ने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं।

बॉक्स ऑफिस पर राज करते थे राजेश खन्ना

60 और 70 के दशक में बॉक्स ऑफिस पर राजेश खन्ना का राज चलता था। राजेश खन्ना की लाइफ में एक वक्त ऐसा भी आया जब वो पूरी तरह से अकेले पड़ गए थे।

2012 में हुआ निधन

राजेश का निधन साल 2012 में बीमारी के चलते हुआ था। उनके निधन की खबर ने फैंस को बुरी तरह से तोड़कर रख दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं 'काका' की मौत के बाद उनके घर में 64 ऐसे सूटकेस मिले थे, जो कभी खोले नहीं गए थे।

राजेश के निधन के बाद मिले 64 सूटकेस

सबके दिमाग में एक ही सवाल था कि आखिर इसमें क्या है और इसके कभी खोला क्यों नहीं गया। लेखक गौतम चिंतामणि ने राजेश खन्ना की बायोग्राफी 'डार्क स्टार : द लोलनीनेस ऑफ बीइंग राजेश खन्ना' में उनके इन 64 सूटकेस के मिलने की बात का जिक्र किया है।  

दोस्तों के लिए लाते थे गिफ्ट

बता दें कि जब भी राजेश खन्ना फॉरेन ट्रिप पर जाते थे, तो अपने यार-दोस्तों के लिए सूटकेस भरकर बेशकीमती तोहफे लाया करते थे। लेकिन वो सभी गिफ्ट को अपने दोस्तों में बांटने के बाद भूल जाते थे कि किसको क्या दिया था।

सारे तोहफे सूटकेस में ही बंद रह गए

वहीं, जब राजेश खन्ना के बंगले आशीर्वाद में इन 64 सूटकेस को खोला गया, तो इन्हें देखने वाले हैरान रह गये, क्योंकि इन सभी सूटकेस में वो तोहफे थे, जो एक्टर अपने चाहने वालों को देना चाहते थे, लेकिन वह अपनी मौत की वजह से इन्हें बांट नहीं पाए। सारे तोहफे सूटकेस में ही बंद रह गए।

