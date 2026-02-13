Most Anticipated Films: 5 फिल्में जिनका फैंस को बेसब्री से इंतजार, जानें कब कौन सी हो रही रिलीज

धुरंधर: द रिवेंज

लिस्ट में दूसरे नंबर पर रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर: द रिवेंज है। रणवीर सिंह की फिल्म 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है। फिल्म का पहला पार्ट 5 दिसंबर, 2025 को रिलीज हुआ था।