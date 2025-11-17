मीना कुमारी की मौत के बाद नरगिस दत्ता ने लिखी थी चिट्ठी, धर्मेंद्र संग रिश्ते का किया था खुलासा

'लोग मुझसे जलते हैं यार'

इसके बाद कई सालों पहले एक इंटरव्यू में धर्मेंद्र से मीना कुमारी और कमाल अमरोही को लेकर सवाल किया गया। उनसे पूछा गया कि क्या मीना कुमारी की वजह से कमाल ने उन्हें 'पाकीजा' में कास्ट नहीं किया था। इस पर एक्टर ने कहा था, 'लोग मुझसे जलते हैं यार। मुझे मीना कुमारी से प्यार नहीं था। वह एक बड़ी स्टार थीं और मैं उनका फैन था। अगर आप किसी फैन और स्टार के रिश्ते को प्यार कहते हैं, तो उसे प्यार ही समझिए।'