Hindi Newsफोटोमनोरंजनमीना कुमारी की मौत के बाद नरगिस दत्ता ने लिखी थी चिट्ठी, धर्मेंद्र संग रिश्ते का किया था खुलासा

मीना कुमारी की मौत के बाद नरगिस दत्ता ने लिखी थी चिट्ठी, धर्मेंद्र संग रिश्ते का किया था खुलासा

प्रोफेशनल लाइफ के साथ धर्मेंद्र अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी खूब सुर्खियों में रहे हैं। फिर चाहे शादीशुदा और चार बच्चे को पिता होने के बाद हेमा मालिनी से दूसरी शादी हो। या फिर मीना कुमारी संग उनके अफेयर।

Priti KushwahaMon, 17 Nov 2025 09:50 PM
मीना कुमारी संग अफेयर को लेकर जब खुलकर बोले थे धर्मेंद्र

बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। अपने करियर में धर्मेंद्र ने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। यही नहीं उनके नाम सबसे ज्यादा हिट देने का रिकॉर्ड भी दर्ज है।

धर्मेंद्र

धर्मेंद्र और मीना कुमारी

धर्मेंद्र और मीना कुमारी को लेकर कई खबर सामने आई हैं। उनके लेकर कहा जाता है कि धर्मेंद्र, मीना कुमारी से बहुत प्यार करते थे। एक बार धर्मेंद्र ने खुद इंटरव्यू में इस पर रिएक्ट किया था।

15 साल बड़े कमाल अमरोही से की थी शादी

दरअसल, मीना कुमारी की शादी 15 साल बड़े 'पाकिजा' के डायरेक्टर कमाल अमरोही से हुई थी। लेकिन उनकी शादी में कुछ सालों के बाद ही खटास आनी शुरू हो गई।

शादीशुदा जिंदगी में दिक्कत चल रही थी

एक तरफ जहां उनकी शादीशुदा जिंदगी में दिक्कत चल रही थी। वहीं, दूसरी तरफ उनका नाम धर्मेंद्र से जुड़ रहा था। दोनों के अफेयर की खबरें बी-टाउन में खूब सुर्खियों में आने लगी थी। दोनों के बीच इतना गहरा रिश्ता था कि मीना कुमारी हर फिल्ममेकर को धर्मेंद्र का नाम सुझाने लगी थीं।

मीना की मौत के बाद लिखी थी नरगिस ने चिट्ठी

नरगिस दत्त ने मीरा कुमारी की मौत के बाद एक चिट्ठी लिखी थी। नरगिस की ये चिट्ठी लेखक यासिर अब्बासी की लिखी किताब 'Yeh Un Dinon Ki Baat Hai: Urdu Memoirs of Cinema Legends में छपी थी।

मौत मुबारक

इसमें नरगिस ने मीना के लिए लिखा था- 'मौत मुबारक। अगर मीना ने कभी किसी से शिद्दत से प्यार किया है, तो वो इंसान धर्मेंद्र हैं। अगर मीना कभी किसी के प्यार में पागल हुईं, तो वो धर्मेंद्र ही थे।'ये 'इंडियन एक्सप्रेस' में छपी थी।

'लोग मुझसे जलते हैं यार'

इसके बाद कई सालों पहले एक इंटरव्यू में धर्मेंद्र से मीना कुमारी और कमाल अमरोही को लेकर सवाल किया गया। उनसे पूछा गया कि क्या मीना कुमारी की वजह से कमाल ने उन्हें 'पाकीजा' में कास्ट नहीं किया था। इस पर एक्टर ने कहा था, 'लोग मुझसे जलते हैं यार। मुझे मीना कुमारी से प्यार नहीं था। वह एक बड़ी स्टार थीं और मैं उनका फैन था। अगर आप किसी फैन और स्टार के रिश्ते को प्यार कहते हैं, तो उसे प्यार ही समझिए।'

