क्योंकि सास भी... वाली बा की ग्लैमरस बेटी को पहचानते हैं? बचपन में आपने भी गाया होगा इनका गाना

पहचानें एक्ट्रेस

फिल्म इंडस्ट्री को लोग एक छोटा कुनबा मानते हैं, जिसमें लोग आपस में कहीं न कहीं से कनेक्टेड मिल जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक एक्ट्रेस की जिन्होंने गोविंदा के साथ डेब्यू किया और पहली मूवी में धूम मचा दी। वह मशहूर विलन की बेटी हैं और मां टीवी की जानीमानी एक्ट्रेस थीं। हम बात कर रहे हैं रितु शिवपुरी की।