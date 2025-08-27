क्योंकि सास भी... वाली बा की ग्लैमरस बेटी को पहचानते हैं? बचपन में आपने भी गाया होगा इनका गाना

फिल्म इंडस्ट्री को लोग एक छोटा कुनबा मानते हैं, जिसमें लोग आपस में कहीं न कहीं से कनेक्टेड मिल जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक एक्ट्रेस की जिन्होंने गोविंदा के साथ डेब्यू किया और पहली मूवी में धूम मचा दी। वह मशहूर विलन की बेटी हैं और मां टीवी की जानीमानी एक्ट्रेस थीं। हम बात कर रहे हैं रितु शिवपुरी की।
साल 1993 में रिलीज हुई मूवी आंखें उस साल की ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। इसमें गोविंदा और चंकी पांडे लीड एक्टर्स थे। उनके साथ रागेश्वरी और शिवपुरी दोनों ने इस फिल्म से डेब्यू किया था।
रितु शिवपुरी जानेमाने विलन-एक्टर ओम शिवपुरी की बेटी हैं। पहलाज निहलानी उनके दोस्त थे। वह एक इंटरव्यू में बता चुके थे कि ओम से उनकी बेटी को लॉन्च करने का वादा किया था। जब आंखें फिल्म बनाई तो उसमें रितु को लिया।
रितु के पिता ओम शिवपुरी थे ये ज्यादातर लोग जानते हैं लेकिन कम लोग जानते हैं कि वह क्योंकि सास भी कभी बहू थी में बा का रोल निभाने वाली सुधा शिवपुरी की बेटी हैं।
रितु की डेब्यू फिल्म आंखें का गाना ओ लाल दुपट्टे वाली काफी फेमस हुआ था। इसमें रितु ने वाइट सूट, लाल दुपट्टा पहना था और रागेश्वरी काले कुर्ते में थीं।
आंखें के बाद रितु शिवपुरी ने आर या पार, हम सब चोर हैं, लज्जा, हद कर दी आपने जैसी कुछ फिल्मों में काम किया। हालांकि आंखें के अलावा कोई और फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई।
रितु ने साउथ इंडस्ट्री में किस्मत आजमाई लेकिन वहां भी नहीं चलीं। 12 साल तक वह इंडस्ट्री में हाथ-पैर मारती रहीं फिर शादी कर ली। शादी के बाद रितु ने कुछ टीवी शोज भी किए।
रितु जब साउथ इंडस्ट्री में काम कर रही थीं तो उनके पति बीमार थे। रितु एक इंटरव्यू में बता चुकी हैं कि वह जब तक घर पहुंचती थीं उनके पति सो जाते थे। उन्हें ऐसा लगा कि फैमिली पर फोकस करना चाहिए और इंडस्ट्री छोड़ दी।