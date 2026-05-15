आधी रात में शराब पीकर एक्ट्रेस के कमरे में घुस आया डायरेक्टर, कहा- करना होगा कॉम्प्रोमाइज

डायरेक्टर ने कहा- कॉम्प्रोमाइज करना होगा

संदीपा ने जब डायरेक्टर से पूछा कि वो इस वक्त यहां करने आए हैं, तो डायरेक्टर ने संदीपा से कहा- मैं यहां आया हूं तो तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना होगा। संदीपा ने कहा कि वो कैसी बातें कर रहे हैं? इसपर डायरेक्टर ने कहा- मैं यहां क्यों आया हूं आपको पता है, आप कोई बच्ची नहीं हैं।