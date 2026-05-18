उत्तर प्रदेश के कानपुर से हैं ये 9 सेलेब्स, क्या आप जानते थे ये बात?

क्रतिका सेंगर (Kratika Sengar)

टेलीविजन इंडस्ट्री की लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक क्रतिका सेंगर का पालन-पोषण कानपुर में हुआ है। उन्होंने 'पुनर्विवाह' और 'कसौटी ज़िंदगी की' (पहला सीजन) जैसे कई बेहद सफल डेली सोप्स में मुख्य अभिनेत्री के रूप में काम करके घर-घर में अपनी पहचान बनाई। निजी जिंदगी की बात करें तो साल 2014 में उन्होंने फिल्म 'चेन्नई एक्सप्रेस' के मशहूर विलेन 'तंगाबली' यानी अभिनेता निकितन धीर से शादी की और हाल ही में उन्हें सीरियल 'छोटी सरदारनी' में एक स्पेशल कैमियो रोल में देखा गया था।