उत्तर प्रदेश के कानपुर से हैं ये 9 सेलेब्स, क्या आप जानते थे ये बात?

फिल्म, टीवी, ओटीटी और कॉमेडी की फील्ड में कई ऐसे कलाकार हैं जो उत्तरप्रदेश के कानपुर शहर से हैं। आइए आपको इन कलाकारों के बारे में बताते हैं। बता दें, इन्होंने अपनी कला के दम पर दर्शकों के दिलों में एक खास मुकाम बनाया है।
पूनम ढिल्लों 1980 के दशक की भारतीय सिनेमा की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक रही हैं। उन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी और सादगी से उस दौर के दर्शकों को अपना दीवाना बना लिया था। उन्हें मुख्य रूप से उनके करियर की ब्लॉकबस्टर और क्लासिक हिट फिल्म 'नूरी' के लिए याद किया जाता है, जिसने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में एक मजबूत पहचान दिलाई।
कानपुर में जन्मे अमित सियाल आज के डिजिटल और ओटीटी युग के एक बेहद वर्सटाइल एक्टर बन चुके हैं। उन्होंने अपनी बेमिसाल एक्टिंग के दम पर कई बड़ी वेब सीरीज में अपनी जगह बनाई है। अमित सियाल ने 'मिर्जापुर', 'जामतारा', 'महारानी', 'काठमांडू कनेक्शन', 'सोनचिरैया', 'इनसाइड एज' और 'हॉस्टेजेस' जैसे कई सुपरहिट और चर्चित प्रोजेक्ट्स में बेहद दमदार और यादगार भूमिकाएं निभाई हैं।
सर्वदमन डी बनर्जी भारतीय टेलीविजन जगत के एक ऐतिहासिक और बेहद सम्मानित अभिनेता हैं। उन्हें रामानंद सागर के आइकॉनिक और बेहद लोकप्रिय पौराणिक धारावाहिक 'कृष्णा' में भगवान कृष्ण की मुख्य भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। इस सीरियल में उनकी सौम्य मुस्कान और शांत अभिनय ने उन्हें देश और दुनिया के हर घर में पूजनीय और अमर बना दिया।
अपूर्वा अग्निहोत्री भारतीय फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री के एक जाने-माने एक्टर और मॉडल हैं। उन्होंने साल 1997 में आई सुभाष घई की सुपरहिट फिल्म 'परदेस' से बॉलीवुड में एक धमाकेदार शुरुआत की थी, जिसमें उनके काम को काफी सराहा गया था। इसके बाद उन्होंने टेलीविजन की दुनिया का रुख किया और वहां भी कई मशहूर सीरियल्स के जरिए अपनी एक अलग पहचान बनाई।
गौरव खन्ना इस वक्त खतरों के खिलाड़ी 15 की शूटिंग में बिजी हैं। वह भारतीय टेलीविजन जगत के सबसे चहेते और लोकप्रिय अभिनेताओं में गिने जाते हैं। उन्होंने कई सीरियल्स में काम किया है, लेकिन उन्हें सबसे बड़ी और अभूतपूर्व सफलता स्टार प्लस के सुपरहिट शो 'अनुपमा' में अनुज कपाड़िया के किरदार से मिली। इस रोल में उनकी बेहतरीन अदाकारी और केमिस्ट्री ने उन्हें हर घर का लाडला बना दिया है।
मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन और एक्टर राजू श्रीवास्तव भारत में कॉमेडी के एक बहुत बड़े स्तंभ थे। उन्होंने अपनी ठेठ देसी स्टाइल और कमाल के ऑब्जर्वेशनल ह्यूमर से देशभर के लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया। राजू श्रीवास्तव को मुख्य रूप से उनके द्वारा गढ़े गए बेहद मशहूर और मजेदार काल्पनिक किरदार 'गजोधर' के लिए जाना जाता है, जो आज भी लोगों के जेहन में जिंदा है।
टेलीविजन इंडस्ट्री की लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक क्रतिका सेंगर का पालन-पोषण कानपुर में हुआ है। उन्होंने 'पुनर्विवाह' और 'कसौटी ज़िंदगी की' (पहला सीजन) जैसे कई बेहद सफल डेली सोप्स में मुख्य अभिनेत्री के रूप में काम करके घर-घर में अपनी पहचान बनाई। निजी जिंदगी की बात करें तो साल 2014 में उन्होंने फिल्म 'चेन्नई एक्सप्रेस' के मशहूर विलेन 'तंगाबली' यानी अभिनेता निकितन धीर से शादी की और हाल ही में उन्हें सीरियल 'छोटी सरदारनी' में एक स्पेशल कैमियो रोल में देखा गया था।
हर्ष गुजराल आज के डिजिटल दौर के एक बेहद लोकप्रिय स्टैंड-अप कॉमेडियन और सोशल मीडिया स्टार हैं। वे अपनी हाजिरजवाबी और दर्शकों के साथ लाइव शो के दौरान किए जाने वाले मजेदार संवाद के लिए जाने जाते हैं। हर्ष ने विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और यूट्यूब पर अपनी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग के जरिए बहुत ही कम समय में युवाओं के बीच एक जबरदस्त फैन फॉलोइंग तैयार की है।
अभिजीत भट्टाचार्य 90 के दशक के भारतीय सिनेमा के दिग्गज प्लेबैक सिंगर्स में से एक हैं। उन्होंने अपने लंबे और ऐतिहासिक करियर में अब तक लगभग 1000 फिल्मों में 6034 गाने गाए हैं। वे शाहरुख खान जैसी बड़ी हस्तियों की ऑन-स्क्रीन आवाज रहे हैं। उनके इसी बेमिसाल योगदान के लिए उन्हें उत्तर प्रदेश गौरव, यश भारती सम्मान, संगीत महा सम्मान, विक्रमादित्य अवॉर्ड और स्क्रीन अवॉर्ड जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।