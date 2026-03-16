Action Films 2026 : धुरंधर 2 ही नहीं, इन फिल्मों में भी दिखेगा जबरदस्त एक्शन; टूटेंगे कई रिकॉर्ड

एक्शन फिल्में

साल 2026 में कई बॉलीवुड फिल्में रिलीज होने वाली हैं जो अलग-अलग जोनर की हैं। फैंस को अलग-अलग तरह की मूवीज पसंद हैं। कुछ को तो खूब मारधाड़ एक्शन फिल्में पसंद हैं। अब इस साल कई जबरदस्त एक्शन फिल्में रिलीज होने वाली हैं जिनमें से कुछ का काफी समय से इंतजार किया जा रहा है।