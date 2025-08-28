बिग बॉस में कंटेस्टेंट बनकर आए इंटरनेशनल स्टार, किसी का किस, किसी का ओपन रोमांस रहा चर्चा में

कई बार बिग बॉस शो में इंटरनेशनल स्टार्स आते हैं। इनमें से कुछ तो दर्शकों का दिल जीत लेते हैं तो कुछ अपने बोल्ड एक्शन से सबको हैरान कर देते हैं।
बिग बॉस 16 में ताजिकिस्तान से अब्दु रॉजिक आए थे। अब्दु को काफी पसंद किया गया था।
बिग बॉस 17 में के पॉप सिंगर औरा आए थे। औरा के कई मीम भी वायरल हुए थे।
बिग बॉस 17 में नावेद सोल भी आए थे। वह इटैलियन-फारसी मूल के फार्मासिस्ट, बिजनेसमैन, और रियलिटी टीवी स्टार हैं।
बिग बॉस 4 में पामेला एंडरसन बतौर कंटेस्टेंट बनकर आई थीं। वह शो में अपने बोल्ड अंदाज को लेकर काफी चर्चा में रही थीं।
पॉलिश जर्मन मॉडल क्लाउडिया सिएसला शो में तब आई थीं तब अमिताभ बच्चन शो को होस्ट कर रहे थे। वह 10 हफ्ते शो में रही थीं।
पाकिस्तानी एक्ट्रेस वीना मलिक बिग बॉस 4 में बतौर कंटेस्टेंट बनकर आई थीं। शो में उनकी और अश्मित पटेल के बीच का क्लोज बॉन्ड काफी चर्चा में रहा था।
जाद हदीद मिडिल ईस्ट के हाईएस्ट पेड मॉडल और एक्टर हैं जो बिग बॉस ओटीटी में नजर आए थे। वह लेबनान के सबसे अमीर मॉडल्स में से एक हैं।
ब्रिटिश टीवी पर्सनैलिटी जेड गुडी बिग ब्रदर में शिल्पा शेट्टी के साथ नजर आई थीं। वह बिग बॉस के सीजन 2 में नजर आई थीं।
कनाडा से आईं करनजीत कौर वोहरा जिन्हें सनी लियोनी से जाना जाता है। वह पहले बिग बॉस 5 में नजर आई थीं। शो के दौरान ही उन्हें महेश भट्ट ने फिल्मों का ऑफर दिया था।