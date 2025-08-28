Abdu Rozik To Sunny Leone When International Stars Enter At Bigg Boss As Contestants बिग बॉस में कंटेस्टेंट बनकर आए इंटरनेशनल स्टार, किसी का किस, किसी का ओपन रोमांस रहा चर्चा में
बिग बॉस में कंटेस्टेंट बनकर आए इंटरनेशनल स्टार, किसी का किस, किसी का ओपन रोमांस रहा चर्चा में

बिग बॉस शो अपने कंटेस्टेंट्स को लेकर काफी चर्चा में रहता है। कई सीजन में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेश के स्टार्स भी शो में आए हैं और दर्शकों का दिल भी जीता है।

Sushmeeta SemwalThu, 28 Aug 2025 02:28 PM
1/10

बिग बॉस कंटेस्टेंट्स

कई बार बिग बॉस शो में इंटरनेशनल स्टार्स आते हैं। इनमें से कुछ तो दर्शकों का दिल जीत लेते हैं तो कुछ अपने बोल्ड एक्शन से सबको हैरान कर देते हैं।

2/10

अब्दु रॉजिक

बिग बॉस 16 में ताजिकिस्तान से अब्दु रॉजिक आए थे। अब्दु को काफी पसंद किया गया था।

3/10

औरा

बिग बॉस 17 में के पॉप सिंगर औरा आए थे। औरा के कई मीम भी वायरल हुए थे।

4/10

नावेद सोल

बिग बॉस 17 में नावेद सोल भी आए थे। वह इटैलियन-फारसी मूल के फार्मासिस्ट, बिजनेसमैन, और रियलिटी टीवी स्टार हैं।

5/10

पामेला एंडरसन

बिग बॉस 4 में पामेला एंडरसन बतौर कंटेस्टेंट बनकर आई थीं। वह शो में अपने बोल्ड अंदाज को लेकर काफी चर्चा में रही थीं।

6/10

क्लाउडिया सिएसला

पॉलिश जर्मन मॉडल क्लाउडिया सिएसला शो में तब आई थीं तब अमिताभ बच्चन शो को होस्ट कर रहे थे। वह 10 हफ्ते शो में रही थीं।

7/10

वीना मलिक

पाकिस्तानी एक्ट्रेस वीना मलिक बिग बॉस 4 में बतौर कंटेस्टेंट बनकर आई थीं। शो में उनकी और अश्मित पटेल के बीच का क्लोज बॉन्ड काफी चर्चा में रहा था।

8/10

जाद हदीद

जाद हदीद मिडिल ईस्ट के हाईएस्ट पेड मॉडल और एक्टर हैं जो बिग बॉस ओटीटी में नजर आए थे। वह लेबनान के सबसे अमीर मॉडल्स में से एक हैं।

9/10

जेड गुडी&nbsp;

ब्रिटिश टीवी पर्सनैलिटी जेड गुडी बिग ब्रदर में शिल्पा शेट्टी के साथ नजर आई थीं। वह बिग बॉस के सीजन 2 में नजर आई थीं।

10/10

सनी लियोनी

कनाडा से आईं करनजीत कौर वोहरा जिन्हें सनी लियोनी से जाना जाता है। वह पहले बिग बॉस 5 में नजर आई थीं। शो के दौरान ही उन्हें महेश भट्ट ने फिल्मों का ऑफर दिया था।

