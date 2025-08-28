बिग बॉस में कंटेस्टेंट बनकर आए इंटरनेशनल स्टार, किसी का किस, किसी का ओपन रोमांस रहा चर्चा में

सनी लियोनी

कनाडा से आईं करनजीत कौर वोहरा जिन्हें सनी लियोनी से जाना जाता है। वह पहले बिग बॉस 5 में नजर आई थीं। शो के दौरान ही उन्हें महेश भट्ट ने फिल्मों का ऑफर दिया था।