एक फिल्म से बना सुपरस्टार, 6 महीनें हाउसफुल रही मूवी, ब्लैक में बिके टिकट, एक गलती ने बर्बाद कर दिया करियर

'आशिकी' से रखा बॉलीवुड में कदम

वह Zee TV के शो 'कैसे कहूं' में नजर आए थे। 90 के दशक में, उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें सही मायने में पहचान साल 1990 में आई फिल्म 'आशिकी' से मिली। महेश भट्ट की फिल्म 'आशिकी' के साथ राहुल ने बॉलीवुड में कदम रखा था। इस फिल्म के रिलीज होते ही राहुल रातोंरात स्टार बन गए।