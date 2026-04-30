Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
फोटो

एक फिल्म से बना सुपरस्टार, 6 महीनें हाउसफुल रही मूवी, ब्लैक में बिके टिकट, एक गलती ने बर्बाद कर दिया करियर

एक ऐसा ही एक्टर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसने 90 के दशक में युवाओं को 'आशिकी' करना सिखाया।

Priti KushwahaApr 30, 2026 07:13 pm IST
1/9

6 महीनें तक थिएटर में हाउसफुल रही थी इस एक्टर की फिल्म

फिल्म इंडस्ट्री में कब कौन रातोंरात सुपरस्टार बन जाए और कब अचानक से गायब हो जाए ये किसी को पता नहीं। एक ऐसा ही एक्टर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसने 90 के दशक में युवाओं को 'आशिकी' करना सिखाया। हम बात कर रहे हैं राहुल रॉय की।

2/9

एक बार फिर सुर्खियों में

राहुल रॉय एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार अपने सोशल मीडिया रील्स की वजह से खबरों में आए हैं। दरअसल, हाल ही में वो कई कंटेंट क्रिएटर के साथ कोलेबरेशन करने के बाद एक्टर को बुरी तरह ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है।

3/9

राहुल रॉय कौन हैं?

ऑनलाइन कई लोग तो उनके "डाउनफॉल" (गिरते करियर) का मजाक भी उड़ा रहे हैं। आइए जानते हैं कि राहुल रॉय कौन हैं? साथ ही उनके करियर और पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बातें।

4/9

एक्टर के साथ मॉडल और प्रोड्यूसर

राहुल रॉय एक एक्टर होने के साथ ही प्रोड्यूसर और पूर्व मॉडल हैं। 9 फरवरी, 1966 को राहुल रॉय का जन्म दीपक रॉय और इंदिरा रॉय के यहां हुआ था।

5/9

चाचा इंडस्ट्री में एक जाने-माने मेकअप आर्टिस्ट

ये बात कम लोग ही जानते होंगे कि राहुल के चाचा कोरे वालिया, फिल्म इंडस्ट्री में एक जाने-माने मेकअप आर्टिस्ट हैं। बॉलीवुड में कदम रखने से पहले, राहुल रॉय टेलीविजन पर काम करते थे।

6/9

'आशिकी' से रखा बॉलीवुड में कदम

 वह Zee TV के शो 'कैसे कहूं' में नजर आए थे। 90 के दशक में, उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें सही मायने में पहचान साल 1990 में आई फिल्म 'आशिकी' से मिली। महेश भट्ट की फिल्म 'आशिकी' के साथ राहुल ने बॉलीवुड में कदम रखा था। इस फिल्म के रिलीज होते ही राहुल रातोंरात स्टार बन गए।

7/9

6 महीने तक हाउसफुल रही फिल्म

 'आशिकी' की कहानी के अलावा इसके गाने काफी पसंद किए गए थे। आज भी इन गानों को सुनना काफी पसंद किया जाता है। बता दें जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तब सिनेमाघरों से उतरने का नाम नहीं ले रही थी। 6 महीने तक ये फिल्म पूरी तरह से हाउसफुल रही थी।

8/9

इस छोटी सी गलती ने बर्बाद किया करियर

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आशिकी के ब्लॉकबस्टर होने के बाद राहुल रॉय के पास फिल्मों की लाइन लग गई थी। फिल्म की सक्सेस का खुमार राहुल पर ऐसा चढ़ा कि उन्होंने एक साथ 47 फिल्में साइन कर डाली थी। बस इसी गलती ने उनका करियर को बर्बाद कर दिया। क्योंकि इन 47 फिल्मों में से ज्यादातर तो फ्लॉप ही रहीं।

9/9

बिग बॉस विनर

बता दें कि राहुल 'Bigg Boss Season 1' का भी हिस्सा थे और उन्होंने यह शो जीता भी था। इसके अलावा वो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं।

Hindi Newsफोटोमनोरंजनएक फिल्म से बना सुपरस्टार, 6 महीनें हाउसफुल रही मूवी, ब्लैक में बिके टिकट, एक गलती ने बर्बाद कर दिया करियर