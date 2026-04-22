आमिर खान के आज तक सबसे ज्यादा सुने गए टॉप 7 गाने, फिल्मों ही नहीं गानों के भी परफेक्शनिस्ट

बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने सिर्फ अपनी फिल्मों से ही नहीं बल्कि उनके गानों से भी धूम मचाई है। कई दशकों से लोगों का मनोरंजन कर रहे आमिर खान के लिए एक से बढ़कर एक सिंगर्स ने गाने गाए हैं। तो चलिए जानते हैं आमिर खान को अभी तक सबसे ज्यादा सुने गए गानों के बारे में।
फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' का यह गाना फिलहाल आमिर के सबसे ज्यादा सुने जाने वाले गानों में पहले नंबर पर है। अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाज में सजे इस गाने को अब तक 28 करोड़ से ज्यादा बार सुना जा चुका है।
आमिर खान की पहली बड़ी हिट फिल्म 'कयामत से कयामत तक' का यह गाना आज भी लोगों की पहली पसंद है। आमिर खान के टॉप 7 गानों में यह दूसरे नंबर पर है। उदित नारायण और अल्का याग्निक की आवाज वाले इस क्लासिक गाने को 10 करोड़ से ज्यादा बार स्पॉटिफाई पर स्ट्रीम किया जा चुका है।
फिल्म 'तलाश' का यह गाना आमिर खान के टॉप 7 गानों में नंबर 3 पर है। विशाल ददलानी की आवाज में गाए गए इस ट्रैक को अब तक करीब 16 करोड़ बार स्पॉटिफाई पर सुना जा चुका है।
इमोशनल और पुराने रोमांटिक गानों के शौकीनों ने आज भी इस गाने को टॉप 7 में कायम रखा है। कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज में सजे इस गाने को 4.4 करोड़ से ज्यादा बार सुना जा चुका है।
आमिर खान और माधुरी दीक्षित की फिल्म 'दिल' का यह गाना उस दौर का सबसे बड़ा चार्टबस्टर था। करीब 7.7 करोड़ स्ट्रीम्स के साथ यह गाना आज भी खूब बजता है।
फिल्म 'फना' का यह गाना शायरी और खूबसूरत लिरिक्स के साथ एक जबरदस्त रोमांटिक हिट है। सोनू निगम और सुनिधि चौहान की सुरीली आवाज वाले इस गाने को करीब 8.9 करोड़ बार सुना जा चुका है।
फिल्म 'इश्क' का यह सुपरहिट गाना आज भी उतना ही एनर्जेटिक लगता है जितना उस वक्त था। करीब 6.4 करोड़ से ज्यादा स्ट्रीम्स के साथ यह गाना दोस्तों की महफिल और पुरानी यादों के लिए एकदम परफेक्ट है।