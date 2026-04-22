आमिर खान के आज तक सबसे ज्यादा सुने गए टॉप 7 गाने, फिल्मों ही नहीं गानों के भी परफेक्शनिस्ट

आमिर खान के टॉप 7 गानों की लिस्ट

बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने सिर्फ अपनी फिल्मों से ही नहीं बल्कि उनके गानों से भी धूम मचाई है। कई दशकों से लोगों का मनोरंजन कर रहे आमिर खान के लिए एक से बढ़कर एक सिंगर्स ने गाने गाए हैं। तो चलिए जानते हैं आमिर खान को अभी तक सबसे ज्यादा सुने गए गानों के बारे में।