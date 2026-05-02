आमिर खान ने खुद गाए थे अपनी फिल्मों के ये गाने, क्या आपने कभी नोटिस की थी उनकी आवाज?

बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान ने अपनी कई फिल्मों के लिए गाने खुद गाए हैं। यकीन नहीं हुआ? लेकिन यह सच है। आमिर खान ने अपनी कई फिल्मों के गानों को खुद आवाज दी है। इसके अलावा कई गानों में उन्होंने मुखड़ा या फिर उसका कोई अन्य अहम हिस्सा गाया है। आमिर खान के सच्चे फैंस झट से पहचान गए कि यह आमिर की आवाज है, लेकिन क्या आपने नोट किया?
कम लोग जानते हैं कि साल 1998 में आई फिल्म 'गुलाम' में 'आती क्या खंडाला' सॉन्ग पूरी तरह आमिर खान की आवाज में है। फीमेल वॉयस अल्का याग्निक की है जिसे आप अच्छी तरह पहचानते हैं।
ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म धाकड़ की आखिर में एक गाना है जो दरअसल इसी फिल्म का टाइटल सॉन्ग है। असल गाना जहां रफ्तार ने गाया था, वहीं फिल्म के आखिर में आने वाले गाने को आमिर खान ने खुद आवाज दी थी।
फिल्म 'तारे जमीन पर' का यह मस्ती भरा गाना शान ने गाया था। लेकिन इसका एक अहम हिस्सा आमिर खान की असली आवाज में है। दरअसल गाने के जितने भी चुलबुले सेगमेंट हैं वो आमिर खान ने खुद गाए थे।
साल 2000 में रिलीज हुई फिल्म 'मेला' का यह गाना एक एनर्जेटिक डांस नंबर था। इस गाने के लिए आमिर खान ने खुद और उनके भाई फैजल खान ने भी आवाज दी थी।
साल 2006 में रिलीज हुई फिल्म 'फना' का यह आइकॉनिक रोमांटिक हिट भले ही आमिर खान की आवाज में नहीं है। लेकिन इस फिल्म में लगभग सारी ही शायरियां आमिर खान और काजोल की असली आवाज में हैं।
साल 1999 में रिलीज हुई फिल्म सरफरोश का यह गाना उस दौर का चार्टबस्टर हिट था। गाने में आमिर खान जो लाइनें बोलते नजर आते हैं, वो उनकी असली आवाज में हैं।
यह भी फिल्म फना का ही गाना है। फिल्म के इस गाने में जो टंग ट्विस्टर आते हैं, वो आमिर खान ने खुद गाए थे। क्या आप कभी गाना सुनने के दौरान पहचान पाए?