आमिर खान ने खुद गाए थे अपनी फिल्मों के ये गाने, क्या आपने कभी नोटिस की थी उनकी आवाज?

आमिर खान ने खुद गाए थे अपने ये गाने

बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान ने अपनी कई फिल्मों के लिए गाने खुद गाए हैं। यकीन नहीं हुआ? लेकिन यह सच है। आमिर खान ने अपनी कई फिल्मों के गानों को खुद आवाज दी है। इसके अलावा कई गानों में उन्होंने मुखड़ा या फिर उसका कोई अन्य अहम हिस्सा गाया है। आमिर खान के सच्चे फैंस झट से पहचान गए कि यह आमिर की आवाज है, लेकिन क्या आपने नोट किया?