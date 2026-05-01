पिता के डर से आमिर खान ने बिना पढ़े साइन कर दी थीं ये 2 फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर हुईं डिजास्टर

अव्वल नंबर

अव्वल नंबर के बारे में बात करते हुए आमिर खान ने बताया, मेरे पिता ने मुझे बुलाया और कहा देव आनंद आपसे मुलाकात करना चाहते हैं अव्वल नंबर के लिए, और मैंने तुम्हारी तरफ से हां कर दिया है। मैंने कहा- नहीं, मैं पहले स्क्रिप्ट पढ़ूंगा और फिर तय करूंगा। लेकिन उन्होंने कहा, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तुम कहानी के बारे में नहीं पूछोगे- तुम बस जाओगे और हां कहोगे। मैं अपने पिता से बहुत डरता था। तो मैं हां कर दी। मुझे कहानी का कुछ भी आइडिया नहीं था।"