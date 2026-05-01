पिता के डर से आमिर खान ने बिना पढ़े साइन कर दी थीं ये 2 फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर हुईं डिजास्टर

आमिर खान की अक्सर इस बात को लेकर तारीफ होती है कि उनकी फिल्मों की स्क्रिप्ट बहुत पावरफुल और जरूरी मुद्दों पर होती है। पर क्या आप जानते हैं आमिर खान के करियर की दो ऐसी फिल्में हैं जो उन्होंने बिना पढ़े साइन कर दी थीं।
आमिर खान ने जाकिर खान के साथ खास बातचीत में उन दो फिल्मों को लेकर बात की। आमिर ने कहा कि वो अपने पिता से डरते थे। उनके पिता ने उन फिल्मों को साइन करने को कहा और उन्होंने साइन कर दी।
आमिर खान ने कहा, "मेरे करियर में केवल दो ऐसी फिल्में हैं जिन्हें बिना स्क्रिप्ट जाने मैंने साइन कर दी थी- 'अव्वल नंबर' और 'तुम मेरे हो'।"
अव्वल नंबर के बारे में बात करते हुए आमिर खान ने बताया, मेरे पिता ने मुझे बुलाया और कहा देव आनंद आपसे मुलाकात करना चाहते हैं अव्वल नंबर के लिए, और मैंने तुम्हारी तरफ से हां कर दिया है। मैंने कहा- नहीं, मैं पहले स्क्रिप्ट पढ़ूंगा और फिर तय करूंगा। लेकिन उन्होंने कहा, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तुम कहानी के बारे में नहीं पूछोगे- तुम बस जाओगे और हां कहोगे। मैं अपने पिता से बहुत डरता था। तो मैं हां कर दी। मुझे कहानी का कुछ भी आइडिया नहीं था।"
तुम मेरे हो के बारे में बात करते हुए आमिर खान ने कहा, "दूसरी फिल्म है तुम मेरे हो, जो मेरे पिता ने बनाई थी। मैंने अपने पिता से कहानी पूछने की कोशिश करी। उन्होंने कहा- हम 30 साल से फिल्म बना रहे हैं और तुम मुझसे कहानी पूछ रहे हो? मुझे तीन घंटे लेक्चर मिला। उसके बाद मैंने कहा कि ठीक है मुझे कहानी नहीं सुननी। आप फिल्म बनाइए।"
अव्वल नंबर की बात करें तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी। फिल्म साल 1990 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की कहानी क्रिकेट पर आधारित थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 4.5 है।
तुम मेरे हो की बात करें तो फिल्म में आमिर खान के साथ जूही चावला नजर आई थीं। ये फिल्म भी साल 1990 में रिलीज हुई थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 3.9 है। आमिर खान की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई थी।
आमिर खान ने जाकिर खान से कहा, "दूसरी फिल्में जो आपने देखीं, और आपको पसंद नहीं आईं, उसके लिए आप मुझे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। पर उन दो फिल्मों के लिए आप मुझे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं।"