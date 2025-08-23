इस फिल्म के दौरान हो गई थी आमिर और जूही की बुरी लड़ाई, कभी नहीं किया फिर साथ काम

आमिर ने किया प्रैंक

जूही इससे काफी निराश हो गई थीं और सेट पर ही रोने लगी थीं। जूही ने एक इंटरव्यू में कहा था, उन्होंने मुझे अपने प्रैंक से रुलाया और हमारी लास्ट लड़ाई के बाद मैंने उनसे बात नहीं की। मैं फिर अगले दिन शूट पर भी नहीं गई। इससे फिर वह नाराज हो गए। हमने एक-दूसरे से बात करना बंद कर दिया। हम दोनों एक-दूसरे से गुस्सा थे। हमने 5-7 सार तक बात नहीं की।