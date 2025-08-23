Aamir Khan Juhi Chawla Fight During This Movie Never Work Together After This इस फिल्म के दौरान हो गई थी आमिर और जूही की बुरी लड़ाई, कभी नहीं किया फिर साथ काम
इस फिल्म के दौरान हो गई थी आमिर और जूही की बुरी लड़ाई, कभी नहीं किया फिर साथ काम

जूही चावला और आमिर खान की ऑनस्क्रीन जोड़ी सभी को पसंद थी, लेकिन एक फिल्म के दौरान दोनों के बीच लड़ाई हो गई थी और इसके बाद दोनों ने कई साल तक एक-दूसरे से बात नहीं की।

Sushmeeta SemwalSat, 23 Aug 2025 09:59 AM
1/8

आमिर खान और जूही चावला

आमिर खान और जूही चावला ने साथ में कई फिल्मों में काम किया है। दोनों की ऑनस्क्रीन जोड़ी को काफी पसंद भी किया जाता था, लेकिन एक बार दोनों के बीच कुछ अनबन हुई और दोनों ने 7 साल तक बात नहीं की। दोनों के बीच दिक्कत एक फिल्म के दौरान हुई, वो फिल्म कौनसी थी आपको बताते हैं।

2/8

इश्क फिल्म

जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं वो है इश्क। रिपोर्ट्स के मुताबिक आमिर ने अजय देवगन के साथ इश्क की शूटिंग के दौरान जूही को लेकर कुछ प्रैंक किए।

3/8

आमिर ने किया प्रैंक

जूही इससे काफी निराश हो गई थीं और सेट पर ही रोने लगी थीं। जूही ने एक इंटरव्यू में कहा था, उन्होंने मुझे अपने प्रैंक से रुलाया और हमारी लास्ट लड़ाई के बाद मैंने उनसे बात नहीं की। मैं फिर अगले दिन शूट पर भी नहीं गई। इससे फिर वह नाराज हो गए। हमने एक-दूसरे से बात करना बंद कर दिया। हम दोनों एक-दूसरे से गुस्सा थे। हमने 5-7 सार तक बात नहीं की।

4/8

7 साल तक नहीं की बात

वहीं आमिर ने भी इस पर कहा था, जूही और मेरा झगड़ा हुआ है और हमने 7 साल तक बात नहीं की। उस वक्त मेरी पत्नी रीना थीं और वह बोलती थीं कि क्या कर रहे हो, मिलो उससे, बात करो उससे।

5/8

ऐसे हुई दरार खत्म

वैसे यह लड़ाई चलती रही थी, लेकिन जब आमिर और रीना का तलाक हो रहा था उस वक्त जूही दोस्त बनकर सामने आईं। आमिर ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था, जब जूही को मेरे और रीना के तलाक के बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे कॉल किया और कहा कि मिलो मुझसे। जूही मेरे और रीना के क्लोज थीं और वह चाहती थीं कि हम दोनों सब सही कर लें।

6/8

नहीं किया दोबारा साथ काम

इसके बाद जूही और आमिर के बीच दिक्कतें ठीक हुई और दोनों के बीच फिर दोस्ती हो गई। अब दोनों के बीच दोस्ती तो हो गई, लेकिन दोनों ने फिर साथ में किसी फिल्म में काम नहीं किया।

7/8

पूरी स्टार कास्ट

वहीं इश्क की बात करें तो इस फिल्म में जूही, आमिर के अलावा अजय देवगन, काजोल भी थे।

8/8

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इश्क ने भारत में 42.70 करोड़ की कमाई की थी।

