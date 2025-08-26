इस फिल्म के लिए न्यूड हो गए थे आमिर खान, मूवी थी ब्लॉकबस्टर, 500 करोड़ से ज्यादा की थी कमाई

आमिर खान को बॉलीवुड का मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है। उन्होंने कई बार अपने किरदारों के लिए ऐसे काम किए हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। अब ऐसी ही एक फिल्म है जिसमें उन्होंने पहली बार न्यूड सीन दिया था।
जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं वो है पीके। पीके वह फिल्म है जिसके लिए आमिर पहली बार करियर में न्यूड हुए थे।
इस फिल्म के और भी कई दिलचस्प किस्से हैं जैसे इस फिल्म के लिए आमिर ने 1000 पान खाए थे। आमिर ने कहा था, इस फिल्म के हर सीन के लिए मुझे पान खाने थे। एक दिन में मैं 100 पान तक खा लेता था। सेट पर पान वाले को भी रखा था।
इस फिल्म के जरिए आमिर और संजय दत्त ने पहली बार साथ काम किया था। आमिर ने इसके लिए जेल में संजय के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग भी रखी थी।
जुनैद खान ने इस फिल्म में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया था।
आमिर ने इस फिल्म में सिर्फ भोजपुरी भाषा बोली है और इसे उन्होंने 2 साल में सीखा है।
फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो पीके ने 507 करोड़ भारत में कमाए थे और वर्ल्डवाइड फिल्म ने 792 करोड़ कमाए थे।
फिल्म की बात करें तो इसमें आमिर खान, अनुष्का शर्मा लीड रोल में थे। वहीं सुशांत सिंह राजपूत भी इसका हिस्सा थे।