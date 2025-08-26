Aamir Khan Got Nude First Time In His Career First Time Movie Was Blockbuster इस फिल्म के लिए न्यूड हो गए थे आमिर खान, मूवी थी ब्लॉकबस्टर, 500 करोड़ से ज्यादा की थी कमाई
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोमनोरंजनइस फिल्म के लिए न्यूड हो गए थे आमिर खान, मूवी थी ब्लॉकबस्टर, 500 करोड़ से ज्यादा की थी कमाई

इस फिल्म के लिए न्यूड हो गए थे आमिर खान, मूवी थी ब्लॉकबस्टर, 500 करोड़ से ज्यादा की थी कमाई

आमिर खान ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं। अब आपको ऐसी ही एक फिल्म के बारे में बताएंगे जो आमिर के करियर की ब्लॉकब्सटर मूवी में से एक थी। इतना ही नहीं इस फिल्म के लिए आमिर ने कुछ ऐसा कर दिया था जो किसी ने सोचा नहीं था।

Sushmeeta SemwalTue, 26 Aug 2025 03:51 PM
1/8

आमिर खान

आमिर खान को बॉलीवुड का मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है। उन्होंने कई बार अपने किरदारों के लिए ऐसे काम किए हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। अब ऐसी ही एक फिल्म है जिसमें उन्होंने पहली बार न्यूड सीन दिया था।

2/8

आमिर का न्यूड सीन

जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं वो है पीके। पीके वह फिल्म है जिसके लिए आमिर पहली बार करियर में न्यूड हुए थे।

3/8

1000 पान खाए थे

इस फिल्म के और भी कई दिलचस्प किस्से हैं जैसे इस फिल्म के लिए आमिर ने 1000 पान खाए थे। आमिर ने कहा था, इस फिल्म के हर सीन के लिए मुझे पान खाने थे। एक दिन में मैं 100 पान तक खा लेता था। सेट पर पान वाले को भी रखा था।

4/8

संजय के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग की

इस फिल्म के जरिए आमिर और संजय दत्त ने पहली बार साथ काम किया था। आमिर ने इसके लिए जेल में संजय के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग भी रखी थी।

5/8

जुनैद थे असिस्टेंट डायरेक्टर

जुनैद खान ने इस फिल्म में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया था।

6/8

2 साल में सीखी भोजपुरी फिल्म

आमिर ने इस फिल्म में सिर्फ भोजपुरी भाषा बोली है और इसे उन्होंने 2 साल में सीखा है।

7/8

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो पीके ने 507 करोड़ भारत में कमाए थे और वर्ल्डवाइड फिल्म ने 792 करोड़ कमाए थे।

8/8

बाकी स्टार कास्ट

फिल्म की बात करें तो इसमें आमिर खान, अनुष्का शर्मा लीड रोल में थे। वहीं सुशांत सिंह राजपूत भी इसका हिस्सा थे।

Aamir Khan