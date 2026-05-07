आमिर खान ने कहा, ‘रिद्धिमा ने रणबीर कपूर से बेहतर काम किया’; वायरल हो रहा है नीतू कपूर का रिएक्शन

कपिल शर्मा, नीतू कपूर, सादिया खतीब और रिद्धिमा कपूर साहनी की फिल्म 'दादी की शादी' 8 मई के दिन सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। बुधवार को फिल्म की एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई, जिसमें सुपरस्टार आमिर खान भी शामिल हुए।
फिल्म देखने के बाद, आमिर ने पैपराजी से बात की और फिल्म के साथ-साथ रिद्धिमा की परफॉर्मेंस की भी खूब तारीफ़ की। उन्होंने कहा, 'रिद्धिमा की ये पहली फिल्म है। उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। रणबीर से भी बेहतर किया है।'
पीछे खड़ीं नीतू कपूर ने आमिर खान की बातें सुनीं और जोर-जोर से हंसने लगीं।
फिल्म की और तारीफ करते हुए आमिर खान ने कहा, 'मुझे बहुत मजा आया इसलिए पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, बहुत बढ़िया काम किया है आप लोगों ने।'
रिद्धिमा का डेब्यू इस समय हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। करिश्मा कपूर और करीना कपूर खान के बाद, वह कपूर परिवार की तीसरी बेटी हैं जिन्होंने फिल्मों में कदम रखा है। हालांकि, जहां करिश्मा और करीना ने बहुत कम उम्र में ही अपना डेब्यू कर लिया था, वहीं रिद्धिमा 40 साल की उम्र में इस इंडस्ट्री में कदम रख रही हैं।
एक प्रमोशनल वीडियो में नीतू ने बताया कि जब मेकर्स ने उन्हें फोन करके पूछा कि क्या उनकी बेटी यह फिल्म करना चाहेगी, तो वह हंस पड़ीं और उन्होंने मना कर दिया। हालांकि, बाद में उन्होंने रिद्धिमा से पूछने का फैसला किया। जब नीतू ने रिद्धिमा को फोन किया, तो रिद्धिमा भी हंस पड़ीं, लेकिन बाद में उन्होंने फिल्म के लिए हां कर दी।
रणबीर इस इंडस्ट्री में लगभग दो दशकों से काम कर रहे हैं। इसलिए, रिद्धिमा ने बताया कि शूटिंग शुरू करने से पहले उन्होंने अपने भाई से बात की थी। रणबीर ने उनसे कहा था, 'कैमरे के सामने हमेशा ईमानदार रहना। अपनी अंदर की आवाज पर भरोसा करो और किरदार को सिर्फ निभाओ मत, बल्कि उसे जियो।'