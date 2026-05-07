आमिर खान ने कहा, ‘रिद्धिमा ने रणबीर कपूर से बेहतर काम किया’; वायरल हो रहा है नीतू कपूर का रिएक्शन

रिद्धिमा कपूर की डेब्यू फिल्म

रिद्धिमा का डेब्यू इस समय हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। करिश्मा कपूर और करीना कपूर खान के बाद, वह कपूर परिवार की तीसरी बेटी हैं जिन्होंने फिल्मों में कदम रखा है। हालांकि, जहां करिश्मा और करीना ने बहुत कम उम्र में ही अपना डेब्यू कर लिया था, वहीं रिद्धिमा 40 साल की उम्र में इस इंडस्ट्री में कदम रख रही हैं।