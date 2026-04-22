जब नहीं चला आमिर खान का जादू, औंधे मुंह गिरी थीं ये 7 फिल्में, आज कल्ट हिट हैं

आमिर खान की 7 सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्में जो आज कल्ट हिट हैं

बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट, आमिर खान साल में एक ही फिल्म करने के लिए जाने जाते हैं। इस दौरान वो अपनी फिल्म की हर बारीकी पर ध्यान देते हैं और स्क्रिप्ट का चुनाव बहुत सोच-समझकर करते हैं। लेकिन बावजूद इसके उनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी हैं। मजेदार बात ये है कि आज उनकी इन सभी फिल्मों को कल्ट हिट माना जाता है। तो चलिए जानते हैं आमिर खान की ऐसी ही कुछ फिल्मों के बारे में।