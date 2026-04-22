जब नहीं चला आमिर खान का जादू, औंधे मुंह गिरी थीं ये 7 फिल्में, आज कल्ट हिट हैं

बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट, आमिर खान साल में एक ही फिल्म करने के लिए जाने जाते हैं। इस दौरान वो अपनी फिल्म की हर बारीकी पर ध्यान देते हैं और स्क्रिप्ट का चुनाव बहुत सोच-समझकर करते हैं। लेकिन बावजूद इसके उनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी हैं। मजेदार बात ये है कि आज उनकी इन सभी फिल्मों को कल्ट हिट माना जाता है। तो चलिए जानते हैं आमिर खान की ऐसी ही कुछ फिल्मों के बारे में।
'फॉरेस्ट गम्प' की कहानी पर आधिकारिक यह फिल्म आमिर खान के करियर की सबसे बड़ी फ्लॉप में गिनी जाती है। करीब 180 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने सिर्फ 130 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था।
अमिताभ बच्चन और आमिर खान जैसे स्टार्स के बावजूद यह फिल्म कमजोर कहानी की भेंट चढ़ गई। फिल्म ने ओपनिंग तगड़ी थी, लेकिन खराब रिव्यूज के चलते इसकी वर्ल्डवाइड कमाई लगभग 335 करोड़ रुपये रही, जबकि फिल्म का प्रोडक्शन बजट ही 300 करोड़ रुपये से ज्यादा था।
साल 2000 में आई इस फिल्म को आमिर खान के करियर की सबसे बड़ी गलतियों में गिना जाता है। फिल्म को कई जगह लोकल ऑडियंस का प्यार मिला लेकिन क्रिटिक्स ने इस मूवी को सिरे से खारिज कर दिया था। इस फिल्म का बजट करीब 18 करोड़ रुपये था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह खास कमाल नहीं दिखा पाई।
चार साल के लंबे ब्रेक के बाद आमिर खान ने इस पीरियड ड्रामा फिल्म से वापसी की थी। फैंस को इस फिल्म से काफी उम्मीदें थीं। फिल्म ने ओपनिंग तो अच्छी ली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई।
क्रिटिक्स की नजर में एक बेहतरीन फिल्म होने के बावजूद यह बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। करीब 8 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड सिर्फ 4 करोड़ रुपये की ही कमाई की थी।
आज यह फिल्म एक कल्ट क्लासिक मानी जाती है, लेकिन रिलीज के वक्त यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास नहीं चली थी। फिल्म के प्रमोशन की कमी और खराब डिस्ट्रीब्यूशन को नाकामी की वजह माना जाता है।
हिट गानों और बढ़िया एक्टिंग के बावजूद यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो पाई। फिल्म का मुकाबला उस वक्त की ब्लॉकबस्टर 'राम जाने' से था, जिसका असर इसकी कमाई पर साफ दिखाई दिया। 12 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में मात्र 7 करोड़ रुपये का ही कलेक्शन किया था।