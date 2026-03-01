275 करोड़ वाली इस फिल्म के लिए डोनल बिष्ट ने दिया था ऑडिशन, करीना को मिला था रोल

डोनल और करीना कपूर

डोनल ने कहा कि ऑडिशन के दो महीने बाद उन्हें पता चला कि लाल सिंह चड्ढा फॉरेस्ट गम्प का रीमेक है। वो फिल्म आमिर खान बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें जैसे ही पता चला कि वो आमिर की फिल्म के लिए ऑडिशन देकर आई हैं, वो बहुत ज्यादा उत्साहित हो गई थीं। हालांकि, बाद में वो रोल करीना कपूर ने किया।