275 करोड़ वाली इस फिल्म के लिए डोनल बिष्ट ने दिया था ऑडिशन, करीना को मिला था रोल

टीवी एक्ट्रेस डोनल बिष्ट ने आमिर खान की 275 करोड़ (बजट) वाली फिल्म के लिए ऑडिशन दिया था। हालांकि, फिल्म के लिए डोनल ऑडिशन क्लियर नहीं कर पाई थीं।
डोनल ने जिस फिल्म के लिए ऑडिशन दिया था, उस फिल्म का नाम है लाल सिंह चड्ढा।डोनल ने बताया जब वो ऑडिशन देने गई थीं तब उन्हें नहीं पता था कि वो लाल सिंह चड्ढा के लिए ऑडिशन दे रही हैं।
बॉलीवुड बबल से खास बातचीत में डोनल ने कहा कि जब उन्हें लाल सिंह चड्ढा के लिए अप्रोच किया गया था उस वक्त वो अपना लास्ट टीवी शो कर रही थीं। उसके बाद वो टीवी करना नहीं चाहती थीं क्योंकि वो अपने लिए कुछ वक्त चाहती थीं।
डोनल ने बताया कि उन्हें फोन आया और कहा गया कि फॉरेस्ट गम्प का रीमेक बन रहा है आप प्लीज आकर ऑडिशन दे दीजिए। डोनल ऑडिशन देने गई थीं।
डोनल ने बताया कि तीन-चार महीने के अंदर उनके तीन-चार बैक टू बैक ऑडिशन हुए। डोनल उन लोगों में से थीं जिन्हें फाइनल ऑडिशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था।
डोनल ने कहा कि ऑडिशन के दो महीने बाद उन्हें पता चला कि लाल सिंह चड्ढा फॉरेस्ट गम्प का रीमेक है। वो फिल्म आमिर खान बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें जैसे ही पता चला कि वो आमिर की फिल्म के लिए ऑडिशन देकर आई हैं, वो बहुत ज्यादा उत्साहित हो गई थीं। हालांकि, बाद में वो रोल करीना कपूर ने किया।
boxofficeindia.com के मुताबिक, इस फिल्म का बजट 275 करोड़ था। वहीं, इस फिल्म ने भारत में 71.10 करोड़ (ग्रॉस) की कमाई की थी।