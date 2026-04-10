इस टीवी शो ने TRP में तोड़ा था 'रामायण' का रिकॉर्ड, 9.2 रेटिंग, 23 साल बाद भी कोई नहीं दे पाया टक्कर!

इस टीवी शो ने TRP में तोड़ा था 'रामायण' का रिकॉर्ड

भारतीय टेलीविजन में रामानंद सागर का फेमस धार्मिक शो 'रामायण' ने इतिहास रच दिया है। उस दौर में कई पौराणिक महाकाव्यों से लेकर फैमिली ड्रामा और रियलिटी शोज ने सालों तक दर्शकों का मनोरंजन किया, लेकिन क्या आप जानते हैं एक ऐसा टीवी शो भी आया जिसने TRP में 'रामायण' का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था। आइए जानते हैं कौन सा है वो शो?