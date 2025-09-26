बॉलीवुड के इस खूंखार विलेन ने की थी 5 शादियां, 12 महिलाओं से थे संबंध! 3 दिनों तक घर में सड़ती रही थी लाश

इस खूंखार विलेन ने की थी 5 शादियां

मायानगरी एक ऐसी दुनिया है, जिसकी चकाचौंध दूर से देखने में जितनी अच्छी लगती है पास जाकर उसे समझना उतना ही मुश्किल होता है। एक वक्त जो इंडस्ट्री में चमकता है, वो कब अंधेरे में खो जाए किसी को पता नहीं। 90 के दशक के पॉपुलर एक्टर और विलेन महेश आनंद के साथ भी कुछ ऐसा ही रहा।