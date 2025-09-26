90s Famous Villain Mahesh Anand five marriages 12 affairs But he died tragically बॉलीवुड के इस खूंखार विलेन ने की थी 5 शादियां, 12 महिलाओं से थे संबंध! 3 दिनों तक घर में सड़ती रही थी लाश
बॉलीवुड के इस खूंखार विलेन ने की थी 5 शादियां, 12 महिलाओं से थे संबंध! 3 दिनों तक घर में सड़ती रही थी लाश

Priti KushwahaFri, 26 Sep 2025 08:22 PM
इस खूंखार विलेन ने की थी 5 शादियां

मायानगरी एक ऐसी दुनिया है, जिसकी चकाचौंध दूर से देखने में जितनी अच्छी लगती है पास जाकर उसे समझना उतना ही मुश्किल होता है। एक वक्त जो इंडस्ट्री में चमकता है, वो कब अंधेरे में खो जाए किसी को पता नहीं। 90 के दशक के पॉपुलर एक्टर  और विलेन महेश आनंद के साथ भी कुछ ऐसा ही रहा।

विलेन के तौर पर मिली पहचान

महेश आनंद को इंडस्ट्री में एक विलेन के तौर पर बड़ी पहचान मिली, लेकिन इसके साथ ही वो डांसर और मार्शल आर्टिस्ट भी थे। उन्होंने 'शहंशाह', 'हथियार', 'मुजरिम' और 'तूफान' जैसी कई फिल्मों में खूंखार विलेन का रोल किया।

पर्सनल लाइफ को लेकर रहे सुर्खियों में

महेश प्रोफेशनल लाइफ से कहीं ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में रहे। 80-90 के दशक के सबसे कामयाब खलनायकों में गिने जाने वाले महेश को ऐसी दर्दनाक मौत मिली कि सब सहम गए थे।

की थी 5 शादियां

सबसे पहले बात करते हैं महेश की मैरिड लाइफ की। बता दें कि महेश आनंद ने एक दो नहीं, बल्कि 5 शादियां की थीं। यही नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक, महेश के 12 महिलाओं संग संबंध रहे।

पहली पत्नी थी रीना रॉय की बहन

महेश ने पहली शादी एक्ट्रेस रीना रॉय की बहन बरखा रॉय के साथ हुई थी। वह फिल्म प्रोड्यूसर हैं। 'स्पॉटबॉय' की रिपोर्ट के अनुसार उनके बीच बुरी तरह लड़ाई होती थी।  

दूसरी पत्नी एरिका

महेश आनंद ने दूसरी शादी एरिका मारिया डिसूजा से साल 1987 में की थी। बता दें कि एरिका मिस इंडिया इंटरनेशनल थीं। एरिका और महेश का एक बेटा त्रिशूल आनंद है। वहीं, एरिका और महेश के तलाक के बाद बेटे त्रिशूल ने नाम बदलकर एंथनी वोहरा रख लिया था।  

तीसरी पत्नी मधु मल्होत्रा

महेश आनंद ने तीसरी शादी एक्ट्रेस मधु मल्होत्रा से साल 1992 में की थी। मधु ने 'कर्ज' और 'सत्ते पे सत्ता' जैसी फिल्मों में काम किया था।  

चौथी पत्नी ऊषा बचानी

महेश आनंद ने मधु से तलाक के बाद साल 2000 में चौथी ऊषा बचानी से की थी। हालांकि, उनकी ये शादी दो साल में ही टूट गई। 2002 में उनका तलाक हो गया था। उनके दो बच्चे भी हैं। ऊषा बचानी एक जानी-मानी टीवी स्टार हैं। ऊषा 'कुंडली भाग्य' में नजर आ रही हैं।

5वीं पत्नी लाना

महेश आनंद ने पांचवी शादी एक रूसी मॉडल लाना से की थी।

3 दिनों तक सड़ती रही लाश

पांच शादियों के बाद भी अपने आखिरी वक्त में महेश पूरी तरह से अकेले थे। उनकी मौत इतनी दर्दनाक थी, जिसे सुनकर हर कोई हैरान था। महेश की लाश उनके ही घर में सड़ती मिली। जब उनका पोस्टमार्टम हुआ तब  रिपोर्ट में पता चला कि उनकी लाश तीन दिन तक घर में पड़ी सड़ती रही।

आने लगी थी बदबू

तीन दिन घर में लाश रहने से जब घर से बदबू तब पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया था। दरवाजा तोड़ा तो महेश आनंद की लाश पड़ी थी, जो सड़ने और गलने लगी थी।