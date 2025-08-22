90s Doordarshan Hit Comedy Show Padosan Was produced By Ekta kapoor जब 'पड़ोसन' पर दिल हार बैठे थे तीन भाई, दूरदर्शन के इस कॉमेड शो का नहीं था कोई जोड़
जब 'पड़ोसन' पर दिल हार बैठे थे तीन भाई, दूरदर्शन के इस कॉमेड शो का नहीं था कोई जोड़

90 का वो दौर जब फिल्मों के साथ-साथ टीवी शोज को लेकर भी दर्शकों में एक अलग ही क्रेज देखने को मिलता था। कई टीवी शोज को आज तक कोई मात नहीं दे सका।

दूरदर्शन पर आने वाला एक ऐसा ही कॉमेडी शो रहा था, जिसने दर्शकों को  हंसी का हैवी डोज दिया। हम बात कर रहे हैं कॉमेडी शो 'पड़ोसन' की। इस शो की निर्माता कोई और नहीं बल्कि एकता कपूर थीं।

एकता कपूर का नाम जब भी आता है तो सबसे पहले सास बहू टाइप के शोज ही दिमाग में आते हैं। लेकिन दूरदर्शन पर 90 दशक में भी कई हिट सीरियल्स दिए। इस लिस्ट में 'हम पांच' एकता का पहला सक्सेसफुल शो था, जिसने उन्हें बतौर प्रोड्यूसर नई पहचान दी।

साल 1995 में टेलीकास्ट हुए कॉमेडी डेली सोप 'पड़ोसन' ने अपने 99 एपिसोड्स के साथ दर्शकों को खूब हंसाया। ये एक शो ही नहीं था, बल्कि 'पड़ोसन' लोगों के लिए परिवार संग शाम की चाय के साथ मनोरंजन का एक हैवी डोज बन गया था।

दूरदर्शन यानी डीडी मेट्रो पर टेलीकास्ट होने वाले इस शो में तीन भाइयों का दिल अपनी ही एक पड़ोसन पर आ जाता है। पूरी कहानी इसी के इर्द-गिर्द घूमती है।

'पड़ोसन' के स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें जतिन कनकिया, स्मिता तलवलकर, श्रीकांत मोघे, सतीश पुलेकर, किशोर अंबे, प्रिया अरुण, वंदना पाठक, धर्मेश व्यास, राखी विजन और सीमा कपूर जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में थे।

'पड़ोसन' का निर्देशन कपिल कपूर ने किया था। वहीं, इसको एकता कपूर और शोभा कपूर ने बालाजी टेलीफिल्म्स के तहत प्रोड्यूस किया था। इस शो की कहानी एक खूबसूरत पड़ोसन की थी जिस पर त्रिपाठी परिवार के मर्द फिदा हो गए थे।

