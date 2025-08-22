जब 'पड़ोसन' पर दिल हार बैठे थे तीन भाई, दूरदर्शन के इस कॉमेड शो का नहीं था कोई जोड़

एकता कपूर थीं प्रोड्यूसर

एकता कपूर का नाम जब भी आता है तो सबसे पहले सास बहू टाइप के शोज ही दिमाग में आते हैं। लेकिन दूरदर्शन पर 90 दशक में भी कई हिट सीरियल्स दिए। इस लिस्ट में 'हम पांच' एकता का पहला सक्सेसफुल शो था, जिसने उन्हें बतौर प्रोड्यूसर नई पहचान दी।