ओटीटी पर क्या देखें? अगर मन में ये सवाल है तो जी5 के इन 9 मूवीज और सीरीज की लिस्ट सेव कर लें

ओटीटी पर कुछ देखने का मन है और समझ नहीं आ रहा कि क्या देखें? अगर आपके पास जी5 कनेक्शन है तो आपके लिए क्राइम, थ्रिलर, सस्पेंस से भरी फिल्मों और सीरीज के 9 बेहतरीन ऑप्शंस हैं। इनमें से कुछ की रेटिंग 8.2 तक है। फटाफट अपनी लिस्ट तैयार कर लें।
यह ZEE5 की ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्री सीरीज है। अगर आप ट्रू-क्राइम यानी सच्ची घटनाओं पर आधारित शो देखने के शौकीन हैं, तो यह एक बेहतरीन ऑप्शन है। यह सीरीज उन पाँच शादियों की परतें खोलती है जिनका अंत सात फेरों के साथ नहीं, बल्कि एक खौफनाक कत्ल के साथ हुआ।
यह मूवी रिलीज के वक्त काफी चर्चा में थी। महिलाओं ने इसे काफी पसंद भी किया है। लीड रोल में सान्या मल्होत्रा हैं। शादी के बाद वह अपनी पहचान खोने लगती हैं। एक दिन ऐसा आता है कि उनके सब्र का बांध टूट जाता है। इस फिल्म से कई घरेलू महिलाएं रिलेट करेंगी।
यह फिल्म काफी चर्चा में रही है। इसे प्रोपागैंडा बताकर कई लोगों ने आलोचना भी की थी। यह केरल की एक नर्स की कहानी है जो टेररिस्ट की पत्नी बन जाती है। इसमें कई लड़कियों की कहानी दिखाई गई है जिन्हें कन्वर्ट किया जाता है।
यह एक हाउसवाइफ की कहानी है जिसमें धोखा, फरेब और मर्डर का ट्विस्ट है। राधिका आप्टे वो हाउसवाइफ हैं। उनकी चचेरी बहन शालिनी को पंकज नाम के एक जुआरी से प्यार हो जाता है। पंकज और शालिनी की हत्या स्मिता के घर में हो जाती है। फिर कहानी में ट्विस्ट आता है।
यह फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की बायोपिक है। यह वर्ल्डवॉर 2 से 1971 में हुए भारत-पाकिस्तान युद्ध तक उनके शौर्य की गाथा है। विकी कौशल के लुक और रोल की इसमें काफी तारीफ हो चुकी है।
इस टीवी सीरीज को आईएमडीबी पर 8.1 रेटिंग मिली है। इसमें राघव जुयाल, कृतिका कामरा और धैर्य करवा है। यह एक इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा है। इसमें 1990, 2001 और 2016 के इवेंट्स दिखाए गए हैं।
यह नवाजुद्दीन सिद्दीकी की क्राइम थ्रिलर है। इसमें वह ट्रांसजेंडर हड्डी के रोल में हैं। वह बदला लेने के लिए अपराध की दुनिया में उतरता है।
यह फिल्म आदित्य धर की वो फिल्म है जिसे धुरंधर की रिलीज के बाद कई लोगों ने दोबारा देखा। इसमें दिखाया गया है कि उरी हमले के बाद भारतीय सेना पाकिस्तान में घुसकर कैसे आतंकियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करती है।
यह एक इमोशनल लव स्टोरी है जो थिएटर्स में भले ना चली हो लेकिन माउथ पब्लिसिटी गजब की मिली। ये दो प्रेमियों की एक ऐसी कहानी है जो आपको रुला देगी। मूवी के लीड एक्टर्स तृप्ति डिमरी और अविनाश तिवारी हैं। आईएमडीबी पर रेटिंग 7.6 है।