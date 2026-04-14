ओटीटी पर क्या देखें? अगर मन में ये सवाल है तो जी5 के इन 9 मूवीज और सीरीज की लिस्ट सेव कर लें

मिसेज

यह मूवी रिलीज के वक्त काफी चर्चा में थी। महिलाओं ने इसे काफी पसंद भी किया है। लीड रोल में सान्या मल्होत्रा हैं। शादी के बाद वह अपनी पहचान खोने लगती हैं। एक दिन ऐसा आता है कि उनके सब्र का बांध टूट जाता है। इस फिल्म से कई घरेलू महिलाएं रिलेट करेंगी।