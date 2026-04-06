सूरज बड़जात्या की इस रोमांटिक सीरीज ने दी बड़ी हॉरर, सस्पेंस-थ्रिलर को टक्कर, IMDb पर मिली 8.6 रेटिंग

लीड रोल में हैं स्टार्स

'बड़ा नाम करेंगे' में आयशा कदुसकर और ऋतिक घनशानी लीड रोल में हैं। सीरीज में आयशा ने सुरभि और ऋतिक ने ऋषभ का किरदार निभाया है। सीरीज की शुरुआत ही दो परिवारों की मीटिंग से होती है। सुरभि और ऋषभ की शादी के लिए बात करते हैं। इसकी कहानी बेहद दिलचस्प है। इसके आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए।