8.4 IMDb रेटिंग वाली ये क्राइम थ्रिलर हिला देगी दिमाग, सीरियल किलर लाश के साथ करता था ये काम

दीपक तिजोरी की बेटी है अहम किरदार में

'दलदल' को काफी इंटेंस तरीके से फिल्माया गया है। इस सीरीज में दीपक तिजोरी की बेटी समारा तिजोरी भी लीड रोल में हैं। सीरीज में परेश रावल के बेटे आदित्य रावल भी हैं, जिन्होंने कमाल का काम किया है। इसका निर्देशन अमृत राज गुप्ता ने किया है।