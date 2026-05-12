80 के दशक का पहला चॉकलेटी हीरो, बनने वाला था राज कपूर का दामाद, संजय दत्त से है खास रिश्ता

80 के दशक का पहला चॉकलेटी हीरो, संजय दत्त से है खास रिश्ता

बॉलीवुड एक्टर के दमदार एक्टर संजय दत्त आज इंडस्ट्री में अपनी खास पर्सनैलिटी के लिए जाने जाते हैं। संजय अपने करियर में कई शानदार फिल्में दी हैं। संजय प्रोफेशनल लाइफ के साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियों में बने रहते हैं।