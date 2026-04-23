हिंदू ही नहीं ये मुस्लिम एक्टर्स भी सुनते हैं हनुमान चालीसा, देखें 8 लोगों की लिस्ट में किसके नाम

हनुमान चालीसा सुनते हैं ये सिलेब्स

हाल ही में हार्दिक पांड्या की एक रील वायरल थी जिसमें वह कह रहे थे कि वह फरारी में बैठकर भी हनुमान चालीसा सुनते हैं। यूट्यूब पर हनुमान चालीसा के कई वर्जन्स हैं। इन्हें खूब सुना जाता है। गुलशन कुमार के हनुमान चालीसा को 14 साल में 5.3 बिलियन बिलियन व्यूज मिले हैं। भारत में ज्यादातर हिंदू घरों और मंदिरों में हनुमान चालीसा बजता है। यहां 8 सिलेब्रिटीज के नाम हैं जो नियम से हनुमान चालीसा पढ़ते या सुनते हैं। इनमें दो मुस्लिम एक्टर्स के नाम भी शामिल हैं।