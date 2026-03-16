बॉलीवुड के वो 7 गाने जिन्हें सुनकर आ जाएगी शरम; बोल इतने अश्लील, जानें लिखने वालों के नाम

रुक्मिणी रुक्मिणी (रोजा)

रोजा फिल्म के गाने की लिरिक्स थी, रुक्मिणी रुक्मिणी शादी के बाद क्या-क्या हुआ। कौन हारा कौन जीता खिड़की में से देखो जरा। गाने में कई ऐसी लाइन्स थीं जो उस समय के हिसाब से काफी बोल्ड थीं। गाना सुहागरात की तरफ इशारा था। गाने में बुजुर्ग महिलाएं नई दुल्हन से शरारत भरे सवाल पूछ रही हैं। दूरदर्शन पर कुछ समय के लिए गाना बैन भी किया गया था। सेंसर बोर्ड ने तर्क दिया गया कि भारतीय शादियों में इस तरह की हंसी-मजाक की रस्में आम हैं। लिरिसिस्ट पीके मिश्रा (हिंदी वर्जन)।