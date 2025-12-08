बिग बॉस 19 के बाद आने वाले हैं ये 7 दमदार रियलिटी शोज, टीवी और ओटीटी दोनों पर देख पाएंगे

बिग बॉस 19 के बाद शुरू होने वाले हैं ये दमदार रियलिटी शोज

सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 बीते रविवार को खत्म हो चुका है और अब अगर आप भी इस सोच में हैं कि अब एंटरटेनमेंट के लिए क्या देखेंगे। तो आपके बता दें कि टीवी और ओटीटी पर कई नए रियलिटी शोज शुरू होने वाले हैं जो काफी एंटरटेनिंग भी होंगे। तो चलिए जानते हैं इन रियलिटी शोज के बारे में जो आपके लिए बिग बॉस का रिप्लेसमेंट हो सकते हैं।