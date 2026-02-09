थिएटर में सस्ते में फिल्म देखने के 7 जुगाड़, कम पैसे खर्च करके भी मिलेगा पूरा मजा

क्रेडिट कार्ड ऑफर्स

सबसे पहला और आसान तरीका है अपना क्रेडिट कार्ड चेक करना। कई बैंक अपने क्रेडिट कार्ड से फिल्मों की टिकट बुक करने पर 'Buy 1 Get 1 Free' का ऑफर देते हैं। कई थिएटर चेन्स और टिकट बुकिंग साइटों ने अपने खुद के क्रेडिट कार्ड भी निकाले हुए हैं। अगर आपके पास सही क्रेडिट कार्ड है तो आप हर महीने कम से कम एक मूवी फ्री में देख सकते हैं।