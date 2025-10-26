हकीकत में हुई थीं ये रहस्यमयी घटनाएं, भूतों पर बनीं नेटफ्लिक्स की 7 रूह कंपा देने वाली फिल्में

Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोमनोरंजनहकीकत में हुई थीं ये रहस्यमयी घटनाएं, भूतों पर बनीं नेटफ्लिक्स की 7 रूह कंपा देने वाली फिल्में

कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका विज्ञान के पास भी कोई जवाब नहीं होता है। ऐसी ही कुछ रहस्यमयी भूतिया और पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर बनीं ये 7 फिल्में आप नेटफ्लिक्स पर घर बैठे देख सकते हैं।

Puneet ParasharSun, 26 Oct 2025 08:37 AM
पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर बनीं नेटफ्लिक्स की 7 फिल्में

कुछ सच्चाइयां कल्पनाओं से भी भयानक और दिल दहला देने वाली होती हैं। तो आज जानेंगे नेटफ्लिक्स पर मौजूद पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर बनीं कुछ ऐसी रहस्यमयी फिल्मों के बारे में, जिनकी कहानियां सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं। जिनका विज्ञान के पास भी कोई जवाब नहीं है, लेकिन ये घटनाएं असल में हुई थीं।

द डेलीवरेंस

लाटोया, अमॉन्स और उनका परिवार जब इंडियाना के गैरी में एक नए घर में शिफ्ट हुआ तो उनके साथ कुछ अजीब चीजें होनी शुरू हुईं। इसी घटना पर आधारित है 'द डेलीवरेंस'। इस फिल्म को देखते वक्त कल्पना कीजिएगा कि अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते?

ट्रू हॉन्टिंग

यह एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसमें दो कहानियां हैं। पैरानॉर्मल एक्टिविटी और भूतों के साथ साक्षात्कार की सच्ची घटनाओं पर आधारित ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पर मिलेगी।

हाउस ऑफ सीक्रेट्स - द बुराड़ी डेथ्स

भारत की राजधानी दिल्ली में कुछ ऐसा हुआ, जिस पर पूरी दुनिया की नजर थी। क्योंकि आखिर क्यों जॉइंट फैमिली में रहने वाले एक पूरे परिवार ने अचानक एक साथ अपनी जान दे दी? इस रहस्य को कोई नहीं समझ पा रहा था।

हॉन्टेड

भूतों की कहानियों पर आप यकीन करें या ना करें, लेकिन यह सुनने में होती बड़ी रोमांचक हैं। यही सोच रखते हुए आप यह डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं, जिसमें कई ऐसे लोगों की कहानियां हैं, जिन्होंने खुद किसी भूतिया घटना को एक्सपीरियंस किया है।

मर्सी ब्लैक

यह फिल्म भी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। मर्सी ब्लैक नाम का एक भूत जिसकी कहानियां इलाकाई लोगों को सालों से डराती रही हैं।

वेरॉनिका

नेटफ्लिक्स पर मौजूद यह सबसे शानदार हॉरर फिल्मों में गिनी जाती है। लेकिन कम लोग जानते हैं कि इसकी कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है।

कॉन्जुरिंग

बात जब हॉरर फिल्मों की हो रही हो तो हम द कॉन्जुरिंग को कैसे भूल सकते हैं। दुनिया भर में इस हॉरर मूवी सीरीज ने तहलका मचा दिया था।