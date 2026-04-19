कुकिंग के शौकीनों के लिए मस्ट वॉच हैं ये 7 फिल्में, मोटिवेशन और सीख से लबरेज है हर कहानी

अगर आपको भी कुकिंग का शौक है या खाने पीने को लेकर अलग ही क्रेज रखते हैं, तो आपको ये 7 फिल्में जरूर देखनी चाहिए। ये सभी फिल्में कुकिंक और उससे जुड़े इमोशन्स को बखूबी दिखाती हैं। इन सभी फिल्मों की कहानी ना सिर्फ कुकिंग के इर्द-गिर्द है, बल्कि ये सभी फिल्में आपको कुछ ना कुछ सिखाती हैं। तो अगर आप कुकिंग में करियर बनाने का सोच रहे हैं और मोटिवेशन तलाश रहे हैं, तो ये 7 फिल्में जरूर देख डालिए।
यह फिल्म एक ऐसे प्रोफेशनल शेफ की कहानी है जो अपनी बड़ी नौकरी छोड़कर एक पुराना फूड ट्रक शुरू करता है। अपने बेटे के साथ सड़क पर खाना बेचते हुए वह फिर से कुकिंग का असली मजा और जिंदगी का सुकून ढूंढ लेता है। अगर आपको खाने और परिवार के रिश्तों से प्यार है, तो यह फिल्म आपके दिल को छू लेगी।
यह एनिमेटेड फिल्म पेरिस के एक मशहूर रेस्त्रां में रहने वाले एक चूहे की यह कहानी बताती है। एक चूहा जिसे कुकिंग किसी जादुई हुनर से कम नहीं लगती है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब खाना बनाने में माहिर इस चूहे की दोस्ती एक अनाड़ी शेफ से हो जाती है। कैसे दोनों एक दूसरे के सपनों को उड़ान देते हैं, यह देखना काफी दिलचस्प है।
यह फिल्म दो अलग-अलग दौर में रह रही औरतों की सच्ची कहानी है जो कुकिंग के जरिए अपनी जिंदगी को एक नया मकसद देती हैं। इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक पुरानी कुकबुक की रेसिपीज को फॉलो करते हुए एक ब्लॉगर अपनी नई पहचान बनाती है।
मुंबई के मशहूर डब्बावाला सिस्टम की एक छोटी सी गलती कैसे दो अनजान लोगों को करीब लाती है, यही इस फिल्म की जान है। एक हाउसवाइफ और एक अकेले शख्स के बीच लंचबॉक्स के जरिए चिट्ठियों का एक बेहद खूबसूरत रिश्ता बन जाता है।
फ्रांस के एक छोटे से गांव में एक भारतीय परिवार और एक नामी फ्रेंच रेस्टोरेंट के बीच स्वाद की जबरदस्त जंग दिखाई गई है। फिल्म में भारतीय मसालों और फ्रेंच कुकिंग स्टाइल का एक बहुत ही शानदार तालमेल देखने को मिलता है।
यह एक ऐसे शेफ की कहानी है जो अपनी बुरी आदतों से करियर बर्बाद करने के बाद फिर से 'जीरो' से शुरुआत करता है। उसका सपना कुकिंग की दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान यानी 'मिशलिन स्टार' हासिल करना है।
यह फिल्म कुकिंग की दुनिया को एक डार्क और सस्पेंस भरे अंदाज में पेश करती है, जो आपको आखिर तक बांधे रखेगी। एक मशहूर शेफ अपने खास मेहमानों के लिए एक ऐसा डिनर तैयार करता है जिसमें हर डिश के साथ एक खौफनाक राज जुड़ा होता है।