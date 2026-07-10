नेटफ्लिक्स की इक्का आई पसंद? जरूर देखें ये 7 कोर्टरूम ड्रामा फिल्में, एक की रेटिंग 8.6

पिंक

साल 2016 में रिलीज हुई अमिताभ बच्चन की पिंक की आईएमडीबी रेटिंग 8 है। फिल्म की कहानी कुछ ऐसी लड़कियों के इर्द-गिर्द घूमती है जो एक पार्टी में जाती हैं। वहां, एक दोस्त के साथ एक लड़का हैरेस करता है। जब ये मामला कोर्ट में पहुंचता है तो उन लड़कियों के किरदार पर ही सवाल खड़े हो जाते हैं। फिल्म को आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।