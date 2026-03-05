भारत में काफी पॉपुलर हैं ये 7 हॉलीवुड सीरीज, जबरदस्त हैं आईएमडीबी रेटिंग

सूट्स

अगर आप लीगल ड्रामा सीरीज देखने के शौकीन हैं तो आपको सूट्स देखना चाहिए। ये सीरीज भारत में काफी पॉपुलर है। सीरीज में कुल 9 सीजन हैं। इस सीरीज को आप नेटफ्लिक्स और जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8.4 है।