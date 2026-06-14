बॉलीवुड की ये 7 फ्लॉप फिल्में हैं मस्ट वॉच, लिस्ट में सुशांत की 7.9 रेटिंग वाली मूवी

मनमर्जियां

अनुराग कश्यप की मनमर्जियां साल 2018 में रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर तो फिल्म फ्लॉप थी, लेकिन वक्त के साथ मनमर्जियां एक कल्ट फिल्म बन चुकी है। एक ऐसी लड़की की कहानी जो एक ऐसे लड़के से प्यार में है जो बिल्कुल गैर-जिम्मेदार है, मनमौजी है। प्यार को छोड़ लड़की जीवन में स्टेबिलिटी को चुनती है। जब उसके जीवन में एक बार फिर प्यार की वापसी होती है, कहानी दिलचस्प हो जाती है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.8 है। इसे आप जी5 पर देख सकते हैं।