बॉलीवुड की ये 7 फ्लॉप फिल्में हैं मस्ट वॉच, लिस्ट में सुशांत की 7.9 रेटिंग वाली मूवी

रविवार का दिन है और अगर आप इस रविवार कुछ नया नहीं देखना चाहते हैं, तो आपको हम बॉलीवुड की कुछ ऐसी फ्लॉप फिल्मों के बारे में बता रहे हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर भले ही कमाल न दिखा पाई हों,लेकिन इनकी कहानियां और डायरेक्शन ऐसा है कि एक बार तो आपको ये फिल्में देखनी ही चाहिए।
साल 2009 में रिलीज हुई रणबीर कपूर की ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी, लेकिन इस फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है। रणबीर कपूर ने फिल्म में बहुत शानदार काम किया है। एक सेल्समैन (रणबीर कपूर) जिसे उसकी खुद की कंपनी में हर रोज बेइज्जत किया जाता है, वो अपनी कंपनी से छिपकर एक दूसरी कंपनी सेल्स की कंपनी खड़ी कर देता है। फिल्म बहुत ही मजेदार है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.5 है। इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
साल 2017 में रिलीज हुई फिल्म जग्गा जासूस अगर आप देखेंगे तो सोचेंगे कि आखिर ये फिल्म फ्लॉप हुई क्यों? फिल्म के प्लॉट से लेकर गाने और रणबीर की दुनिया को दिखाने के लिए इस्तेमाल किए कलर, सबक बहुत बेहतरीन है। रणबीर कपूर ने एक ऐसे लड़के का किरदार निभाया है जो हकलाता है, उसे जासूसी का शौक होता है और वो अपने पिता की खोज में निकल जाता है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.4 है। इसे आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।
आयुष्मान खुराना और परिणिती चोपड़ा की मेरी प्यारी बिंदू साल 2017 में रिलीज हुई थी। वैसे तो ये एक लव स्टोरी ही थी, लेकिन फिल्म अपने ही ढंग से बहुत खूबसूरत थी। दो दोस्त, दोनों में प्यार, शादी का प्रपोजल और फिर एक ट्विस्ट। इस लव स्टोरी की आईएमडीबी रेटिंग 6.1 है। इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
लिस्ट में सुशांत सिंह की फिल्म सोनचिरिया का नाम भी शामिल है। साल 2019 में रिलीज हुई ये फिल्म बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी। चंबल के डकैतों की कहानी दिखाती सोनचिरिया एक शानदार फिल्म थी। सुशांत सिंह की एक्टिंग की खूब सरहाना भी हुई थी। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.9 है। इस फिल्म को आप जी5 पर देख सकते हैं।
2007 की मिस्ट्री थ्रिलर नो स्मोकिंग एक ऐसी फिल्म है जो आपके होश उड़ा देगी। क्या हो अगर आप पर हर पल कोई नजर रखे, वो भी इसलिए कि आप सिगरेट न पिएं। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो आपके साथ क्या होगा, ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये फिल्म एक बार तो हर किसी को देखनी ही चाहिए। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.3 है। इसे आप जी5 पर देख सकते हैं।
अनुराग कश्यप की मनमर्जियां साल 2018 में रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर तो फिल्म फ्लॉप थी, लेकिन वक्त के साथ मनमर्जियां एक कल्ट फिल्म बन चुकी है। एक ऐसी लड़की की कहानी जो एक ऐसे लड़के से प्यार में है जो बिल्कुल गैर-जिम्मेदार है, मनमौजी है। प्यार को छोड़ लड़की जीवन में स्टेबिलिटी को चुनती है। जब उसके जीवन में एक बार फिर प्यार की वापसी होती है, कहानी दिलचस्प हो जाती है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.8 है। इसे आप जी5 पर देख सकते हैं।
2018 में रिलीज हुई इरफान खान की कारवां एक फील गुड मूवी है। शव कि अदला-बदली और एक रोड ट्रिप पर बनी ये फिल्म काफी मजेदार है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.6 है। इसे आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।