चिल्ड्रन डे पर बच्चों को जरूर दिखाएं ये 7 फिल्में, एक के नाम नेशनल अवॉर्ड

स्टेंली का डब्बा

साल 2011 में आई फिल्म स्टेंली का डब्बा एक ऐसी फिल्म है जो आपको हंसाते-हंसाते इमोशनल कर जाएगी। फिल्म की कहानी चौथी क्लास में पढ़ने वाला स्टेंली (पार्थो गुप्ते) के इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.8 है फिल्म को आप यूट्यूब पर रेंट करके देख सकते हैं। इस फिल्म के लिए पार्थो गुप्ते को नेशनल अवॉर्ड मिला था।