चिल्ड्रन डे पर बच्चों को जरूर दिखाएं ये 7 फिल्में, एक के नाम नेशनल अवॉर्ड

आज यानी 14 नवंबर को बाल दिवस के मौके पर हम आपको 7 ऐसी हिंदी फिल्मों के नाम बता रहे हैं जो आपको अपने बच्चों के साथ जरूर देखनी चाहिए। इन फिल्मों की आईएमडीबी रेटिंग और इन फिल्मों को आप कहां देख सकते हैं, ये भी हम आपको बता रहे हैं।
साल 2007 में आई आमिर खान की फिल्म तारे जमीन पर हर पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ देखनी चाहिए। फिल्म में एक बहुत ही गंभीर मैसेज छिपा है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.3 है। आप फिल्म को यूट्यूब पर रेंट करके देख सकते हैं।
साल 2011 में आई फिल्म स्टेंली का डब्बा एक ऐसी फिल्म है जो आपको हंसाते-हंसाते इमोशनल कर जाएगी। फिल्म की कहानी चौथी क्लास में पढ़ने वाला स्टेंली (पार्थो गुप्ते) के इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.8 है फिल्म को आप यूट्यूब पर रेंट करके देख सकते हैं। इस फिल्म के लिए पार्थो गुप्ते को नेशनल अवॉर्ड मिला था।
लिस्ट में साल 2010 में आई फैमिली ड्रामा फिल्म बम बम बोले भी है। फिल्म को प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.4 है। इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।
लिस्ट में साल 2011 में आई फिल्म चिल्लर पार्टी का नाम भी शामिल है। ये फिल्म बच्चों को एक मजबूत संदेश देती है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.5 है। फिल्म को आप यूट्यूब पर फ्री में देख सकते हैं।
लिस्ट में साल 2018 में आई रानी मुखर्जी की फिल्म हिचकी भी है। यह फिल्म टॉरेट सिंड्रोम पर नजर डालती है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.5 है। फिल्म को आप यूट्यूब पर रेंट करके देख सकते हैं।
लिस्ट में साल 2015 में आई फिल्म धानक भी शामिल है। फिल्म में भाई-बहन के प्यारे रिश्ते की झलक मिलती है। फिल्म आपको इमोशनल करेगी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.8 है। फिल्म को आप यूट्यूब पर देख सकते हैं।
लिस्ट में साल 2014 में आई फिल्म हवा हवाई भी शामिल है। फिल्म में पार्थो गुप्ते और साकिब सलीम मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.3 है। फिल्म को आप यूट्यूब पर रेंट करके देख सकते हैं।